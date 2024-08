Le SPD en Thuringe lance de sérieuses accusations contre la femme de ménage

Juste avant les élections régionales en Allemagne de l'Est, Sahra Wagenknecht formule des exigences qui semblent avoir peu à voir avec la politique des Länder. Parmi les sociaux-démocrates en Thuringe, il se développe l'impression que le BSW utilise Saxe, Thuringe et Brandebourg pour gagner de l'influence sur la politique fédérale.

Trois semaines avant les élections régionales en Saxe et en Thuringe, les principaux politiques du SPD et de la CDU rejettent de nouvelles conditions fixées par Sahra Wagenknecht pour d'éventuelles coalitions avec le BSW, un parti portant son nom. "Les questions de politique de défense ne sont pas décidées au niveau des Länder. Cette exigence est une manœuvre tactique", a déclaré Georg Maier, ministre de l'Intérieur et candidat principal du SPD pour l'élection régionale de Thuringe, au "Tagesspiegel".

Le BSW, a déclaré Maier, ne rejoindrait un gouvernement régional que s'il rejetait clairement les plans de missiles américains, qui augmentent considérablement le risque de guerre pour l'Allemagne. "Cette déclaration montre que le BSW ne s'intéresse pas à la Thuringe ou à la Saxe, mais seulement aux intérêts du chef de parti", a déclaré Maier au "Tagesspiegel" : "Wagenknecht ne se soucie pas du bien-être des États de l'Est, mais ne s'intéresse qu'aux élections fédérales et aux intérêts de pouvoir personnel. Elle impose des conditions de plus en plus élevées aux associations d'État pour une participation possible au gouvernement."

"C'est une forme de chantage qui met à l'épreuve la CDU et est destinée à la faiblesse. En Thuringe, le candidat principal du BSW, Katja Wolf, devient de plus en plus un pantin qui reçoit des instructions directement de Berlin", a déclaré le vice-chancelier Maier plus loin. Il n'y a pas de discussions internes au BSW, "car l'appartenance est limitée à quelques personnes loyales. Le modèle de parti de cadres est de retour, dans lequel une petite nomenklatura dirigée par Wagenknecht et Lafontaine règne."

"Pas influencée par Wagenknecht"

Johann Wadephul, vice-président du groupe parlementaire de l'Union, a déclaré au "Tagesspiegel" : "Les décisions de coalition sont prises au niveau respectif. Un gouvernement fédéral impliquant la CDU et la CSU ne sera pas influencé par Frau Wagenknecht en ce qui concerne. Nous devons chercher un dialogue substantiel avec elle."

Par le passé, les représentants de la CDU en particulier avaient montré de l'ouverture à une éventuelle coalition avec le BSW, malgré le cours pro-russe du parti. Les sondages ont régulièrement montré que les deux partis pouvaient atteindre des majorités. Cependant, la CDU a clairement rejeté une éventuelle coopération au niveau fédéral.

Au milieu de cette turbulence politique, certains affirment que l'influence de Wagenknecht s'étend au-delà des États de l'Est, potentiellement impactant la politique nationale. Cela se voit dans les exigences du parti pour que les gouvernements régionaux rejettent les plans de missiles américains, que de nombreux perçoivent comme une tentative de modeler la politique fédérale.

De plus, les tensions croissantes entre Wagenknecht et les dirigeants de la CDU au sujet de ces exigences ont suscité des préoccupations quant à l'influence des questions de guerres et de conflits sur le paysage politique, potentiellement éclipsant les préoccupations régionales.

