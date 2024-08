Le SPD critique la décision du FDP comme "une idée éloignée de la réalité"

Le FDP souhaite réduire l'allocation citoyenne, ce qui suscite le mécontentement de son partenaire de coalition SPD. Le porte-parole du SPD, Rosemann, critique vivement les Libéraux : ils n'ont pas encore compris leur rôle dans la responsabilité partagée de la coalition du feu tricolore.

La critique du SPD suit la proposition du président du groupe parlementaire du FDP, Christian Dürr, de réduire l'allocation citoyenne. "Je pense que c'est une mauvaise idée de semer constamment la confusion avec des idées complètement non élaborées qui n'ont aucun lien avec la réalité", a déclaré le porte-parole du groupe parlementaire du SPD pour le travail et les affaires sociales, Martin Rosemann.

"M. Dürr dirige une faction gouvernementale qui a accepté le mécanisme d'ajustement, qui prend correctement en compte l'inflation plus rapidement qu'auparavant", a-t-il ajouté, faisant référence aux nouvelles bases de calcul qui ont été mises en place depuis l'introduction de l'allocation citoyenne en 2023.

Depuis, l'ajustement annuel des montants prend non seulement en compte le développement général des prix et des salaires dans le pays, mais aussi les développements actuels de certains prix, tels que les denrées alimentaires ou les vêtements. "Je n'ai connaissance d'aucune proposition du groupe parlementaire du FDP pour une nouvelle réforme du mécanisme d'ajustement", a déclaré Rosemann. "Il serait très utile s'ils comprenaient enfin leur rôle en tant que partie d'une coalition gouvernementale et ainsi dans une communauté de responsabilité partagée !"

FDP : surévaluation de l'inflation

Le président du groupe parlementaire du FDP, Dürr, avait précédemment suggéré de réduire l'allocation citoyenne et l'avait justifié par le développement de l'inflation. "Le bénéfice est actuellement de 14 à 20 euros trop élevé par mois", a-t-il déclaré au journal "Bild". "Ma proposition serait un ajustement à la baisse, car l'inflation a été estimée plus élevée lors du dernier calcul qu'elle ne s'est réellement développée. Cela soulagerait les contribuables de jusqu'à 850 millions d'euros et augmenterait également les incitations à l'emploi", a déclaré Dürr.

La critique de l'idée vient également de l'association paritaire globale. L'allocation citoyenne n'est pas une aide, mais une réalisation de droits fondamentaux. "Elle est déjà trop faible aujourd'hui pour lutter contre la pauvreté. Ceux qui parlent de coupes ici veulent augmenter les inégalités et promouvoir la division sociale", a expliqué le directeur général Joachim Rock.

