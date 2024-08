- Le SPD après les vacances d'été pour attaquer le "Schloss Bellewüst"

À la veille de la fin des vacances parlementaires d'été en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le chef de l'opposition SPD Jochen Ott passe à l'offensive. "Je pense que vous devez vous préparer aux débats budgétaires les plus difficiles des 20 dernières années au Parlement régional dans les semaines à venir en raison de la situation financière précaire", a annoncé le résident de Cologne âgé de 50 ans lors de sa première conférence de presse après les vacances.

Le gouvernement régional noir-vert n'a pas réussi à soumettre son projet de budget 2025 au Parlement au cours des six dernières semaines, ce qui contredit les pratiques établies, a critiqué Ott. Certaines considérations ont déjà fuité et laissent entendre que des coupes sont prévues dans les domaines sociaux, entre autres.

Le gouvernement régional n'a pas confirmé ces rapports, mais a fait référence à des consultations internes gouvernementales en cours.

Agacement du SPD face aux coûts élevés du "Schloss Bellewust"

Ott a malgré tout ajouté une spéculation : il y a une augmentation de 7,5 millions d'euros dans le budget pour les "mesures de sécurité structurelles pour les bâtiments gouvernementaux" dans le budget supplémentaire. "Le soupçon est fort", a-t-il déclaré, que les mesures de rénovation pour le "bâtiment prestigieux sur le Rhin" - en référence à la chancellerie d'État de Düsseldorf - soient simplement financées par l'arrière-boutique. Toutefois, le politique SPD a admis : "Nous ne savons pas exactly ce qui se cache derrière cela."

Ott a déjà proposé un nouveau nom pour le bâtiment gouvernemental du ministre-président Hendrik Wüst (CDU) compte tenu des coûts de rénovation qui augmentent régulièrement : "Schloss Bellewust", a-t-il plaisanté, en référence à la résidence officielle du président fédéral, le Schloss Bellevue. En juin, un rapport du gouvernement régional a révélé que les coûts de rénovation de la maison d'État avaient augmenté de 13,5 millions d'euros supplémentaires, portant le total à environ 55 millions d'euros.

Wüst et les belles images

Wüst a repris ses fonctions officielles après les vacances d'été avec plusieurs événements publics agréables : il a reçu les champions de football allemands et vainqueurs de la DFB-Pokal, Bayer Leverkusen, à la chancellerie d'État, a effectué une tournée dans le Bergisches Land pour "des discussions et des rencontres", et a accueilli l'équipe olympique allemande à Cologne.

"Poser n'est simplement pas suffisant pour un ministre-président", a lancé Ott. Wüst, souvent mentionné comme potentiel candidat à la chancellerie, peut prendre cela en stride. Dans les sondages d'opinion, son CDU de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a même gagné du terrain par rapport au résultat des élections régionales de 2022, tandis que le SPD est tombé encore plus bas sous son précédent point bas. Notamment, Wüst n'est plus parmi les dix principaux politiques et politiques dans le dernier baromètre politique ZDF.

Au moins, le chef du gouvernement et le chef de l'opposition partagent un rêve : les Jeux olympiques sur le Rhin et la Ruhr. Cependant, lorsqu'il s'agit de détails, leurs points communs sont rapidement épuisés : "Sans un changement dans le frein à l'endettement, il n'y aura pas de Jeux olympiques en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Allemagne car nous n'avons simplement pas les moyens d'amener l'infrastructure au niveau nécessaire", s'est plaint Ott.

Cependant, selon lui, la région de la Ruhr aurait un atout dans sa manche par rapport à la magie olympique de Paris : "L'eau de l'Emscher est certainement plus propre que l'eau de la Seine."

