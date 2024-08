- Le SPD appelle à l'engagement en faveur de la construction de plateformes de conversion

Le groupe parlementaire de l'SPD au Landtag craint que Schleswig-Holstein ne soit distancé dans la construction de plates-formes de conversion pour les fermes éoliennes offshore. Les négociations en cours entre le gouvernement fédéral et certains Länder pour un programme de garantie spécial, destiné à sécuriser les chantiers navals dans la construction de convertisseurs et de plates-formes de conversion, sont à l'origine de ces préoccupations, selon le député de l'SPD chargé des affaires maritimes, Thomas Höck. Contrairement à Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Hambourg, Brême, Bavière, Berlin et Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Schleswig-Holstein n'a pas participé à ces négociations.

"Alors que les autres gouvernements régionaux sont à la table pour faire valoir leurs intérêts, les chantiers navals et les entreprises de Schleswig-Holstein risquent de se retrouver les mains vides", a déclaré Höck. "Et il ne s'agit pas seulement de quelques euros - la construction d'une seule plate-forme de conversion est estimée à environ 2,5 milliards d'euros". Les plates-formes sont nécessaires pour convertir le courant alternatif produit par les éoliennes en courant continu. Le courant continu peut être transporté sur de longues distances sans pertes significatives. Sur la terre ferme, l'électricité est ensuite reconvertie en courant alternatif.

Le ministre de l'Énergie de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt (Les Verts), s'est récemment rendu en Norvège pour s'informer, entre autres, sur la construction de plates-formes de conversion. Il a déclaré voir de bonnes perspectives pour les chantiers navals de Schleswig-Holstein de devenir actifs dans ce domaine. En réponse à une demande du groupe parlementaire de l'SPD sur le programme de garantie spécial, le gouvernement régional a répondu en juillet que les entreprises de tous les Länder pouvaient participer.

