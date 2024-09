Le souvenir sans précédent de Shohei Ohtani est disponible à la vente au prix de 4,5 millions de dollars.

Le 19 septembre, le joueur vedette des Dodgers de Los Angeles a fait sensation en marquant son 50e coup de circuit de la saison et en réalisant son 50e vol de but lors d'un match époustouflant contre les Marlins de Miami. Il a ainsi réalisé son premier match à trois circuits et un match à 10 points, marquant ainsi un jalon important dans sa carrière.

Les Dodgers ont facilement battu Miami, winning 20-4, et ont ainsi décroché leur place en playoffs – une première pour Ohtani, qui n'y était jamais parvenu lors de ses six années précédentes avec les Angels de Los Angeles.

La balle utilisée lors du match est maintenant mise aux enchères, avec une enchère de départ de 500 000 dollars. Cependant, les collectionneurs enthousiastes peuvent l'acheter en privé pour un montant astronomique de 4,5 millions de dollars.

L'enchère commence le 27 septembre à midi HE et se termine le 16 octobre. Les acheteurs potentiels disposent jusqu'au 9 octobre à 22h HE pour débourser les 4,5 millions de dollars, après quoi la balle sera exclusivement mise aux enchères.

Si cette balle est vendue au prix de vente privé, elle battra le précédent record de 3,005 millions de dollars, qui avait été atteint pour la balle du 70e coup de circuit de Mark McGwire en janvier 1999.

Selon les enchérisseurs Goldin, cette balle est "le must-have pour toute collection de souvenirs de match", et elle présente "des rayures noires et des abrasions de surface sur toute sa surface en cuir blanc".

Dans l'annonce de l'enchère, Goldin a déclaré : "L'exploit d'Ohtani n'est pas seulement un témoignage de son talent dans son pays, mais aussi de sa renommée internationale qui transcende les frontières et les langues".

Ils ont également ajouté : "L'exploit d'Ohtani ne lui appartient pas seul ; c'est un phénomène mondial".

Ken Goldin, fondateur et PDG de Goldin, a déclaré à ESPN que c'était "l'une des consignations les plus faciles que nous ayons jamais eues".

"Ohtani a marqué 50 circuits jeudi, vendredi il nous a appelés, il nous a contactés via les réseaux sociaux, a envoyé un garde du corps à Miami lundi avec un représentant de Goldin, l'a rencontré, et est reparti lundi", a raconté Goldin.

Ohtani, deux fois MVP de la Ligue américaine, est le seul membre du prestigieux "50-50 Club", bien que certains fans espèrent qu'il pourra atteindre le "60-60".

Le manager des Dodgers, Dave Roberts, a déclaré que cet exploit était "très irréaliste", mais avec Ohtani, "tout est possible".

"Mais c'estcertainement très irréaliste. C'est juste, waouh, quelle saison fantastique", a déclaré Roberts lors d'une conférence de presse avant le match.

Depuis, Ohtani a porté son total à 53 circuits et 56 vols de but, avec seulement quatre matchs restants dans la saison régulière.

Le joueur le plus proche de

Lire aussi: