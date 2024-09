- Le soutien populaire pour Kamala Harris

Star de la Pop Taylor Swift, 34 ans, soutient Kamala Harris

"Je vais voter pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l'élection présidentielle de 2024", a partagé Swift sur un post Instagram destiné à ses 283 millions d'abonnés. "Je vote pour @kamalaharris parce qu'elle défend les droits et les sujets que je pense nécessitent un défenseur solide. Je la vois comme une dirigeante composée et talentueuse, et je crois que nous pouvons progresser considérablement en tant que nation avec elle à la barre. J'ai fait mes recherches et pris ma décision."

Swift a signé son post en utilisant le surnom "Femme célibataire avec des chats", un surnom souvent utilisé par le candidat à la vice-présidence de Trump, J.D. Vance, pour décrire les femmes sans enfants. Elle a ajouté une photo d'elle-même et de son chat, Benjamin Button, qui a figuré sur la couverture de "Time" aux côtés de Swift elle-même.

Swift est restée silencieuse sur la politique au début de sa carrière

Taylor Swift a traditionnellement gardé ses distances avec la politique lors des premières années de sa carrière. Cependant, entrant dans la troisième année de la présidence de Trump, Swift a décidé d'exprimer ses convictions politiques. Dans un post Instagram, elle a publiquement soutenu des candidats démocrates pour les élections de mi-mandat de 2018. En 2020, elle a publiquement soutenu Joe Biden.

Je ne vais pas m'engager dans un débat politique sur la décision de Swift de soutenir Kamala Harris, car je crois que chacun a le droit à ses propres opinions politiques. Quoi qu'il en soit, la décision de Swift de soutenir publiquement des candidats politiques est un éloignement de ses débuts où elle gardait ses distances avec la politique.

Lire aussi: