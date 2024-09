- Le soutien des salariés de Volkswagen par la Faction socialiste

À la suite de l'annonce de Volkswagen concernant d'éventuelles fermetures d'usines, le groupe SPD au Parlement régional de Hesse a manifesté son soutien aux employés. "Le groupe SPD au Parlement régional de Hesse et moi-même soutenons les travailleurs de Volkswagen à Baunatal et dans d'autres usines du groupe", a déclaré Tobias Eckert, président du groupe SPD au Parlement régional de Hesse.

Le ministre de l'Économie de Hesse, Kaweh Mansoori (SPD), maintient actuellement un contact étroit avec le conseil d'usine de VW et se prépare à prendre toutes les mesures politiques nécessaires pour garantir que l'usine de Baunatal et ses employés ont un avenir positif, selon Eckert.

Plus grand usine de composants VW au monde, située à Baunatal

Baunatal abrite environ 15 500 employés, ce qui en fait la plus grande usine de composants du groupe Volkswagen et le plus grand employeur de la Hesse du Nord. Une partie importante des trains de puissance électriques est produite à Baunatal. Eckert a mentionné que Volkswagen investissait des milliards dans cet emplacement depuis longtemps pour en faire le principal fournisseur des véhicules électriques du groupe. Ces investissements seraient essentially gaspillés si l'entreprise procédait à des coupes excessives à Baunatal à ce stade, selon le politique du SPD.

Bien que la transition vers la mobilité électrique pose de importants défis pour l'industrie, les mesures de réduction des coûts simplistes ne seraient pas à la hauteur de ces défis complexes, a argumenté Eckert.

Le lundi, le plus grand constructeur automobile d'Europe a annoncé que des fermetures d'usines et des licenciements chez sa marque principale, VW, ne pouvaient plus être ignorés dans le cadre de son programme d'économies.

Le groupe SPD au Parlement régional de Hesse, en tant qu'avocat des employés de Volkswagen, a exprimé son soutien pour maintenir les opérations de la plus grande usine de composants du groupe à Baunatal. Reconnaissant le rôle vital de Baunatal en tant que grand employeur et principal fournisseur des véhicules électriques du groupe, le ministre de l'Économie de Hesse, Kaweh Mansoori (SPD), s'engage activement avec le conseil d'usine de VW pour protéger l'usine et sa main-d'œuvre.

Lire aussi: