Le soutien de Taylor Swift à Kamala Harris est significatif

Le soutien de Taylor Swift pour Harris et l'inscription des électeurs pourrait avoir une certaine influence, mais elle ne sera peut-être pas aussi importante que certains pourraient s'y attendre. Cela dit, Harris et le Parti démocrate rencontrent des difficultés pour attirer les jeunes électeurs et promouvoir l'inscription des électeurs, donc ils accepteront toute l'aide qu'ils peuvent obtenir.

À 14h un mercredi, plus de 330 000 personnes ont été redirigées de l'Instagram de Taylor Swift vers Vote.gov, selon l'Administration des services généraux, qui gère le site. Une analyse des tendances de recherche de Google a montré une augmentation des recherches d'inscription des électeurs après le post de Swift, comme le montre une enquête du Washington Post.

Il convient de noter qu'il y a eu une augmentation des inscriptions lorsque Taylor Swift a lancé un appel similaire pour s'inscrire à voter en 2023. Les inscriptions ont augmenté de 23 % ce jour-là par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui a abouti à un total de 35 252 nouvelles inscriptions dans tout le pays.

Ces chiffres, however, ne sont pas élevés. Si l'on suppose que tous les individus qui ont cliqué sur le lien Vote.gov de Swift se sont finalement inscrits pour voter, cela représenterait environ 0,2 % de la participation de 2020. Bien sûr, tous les individus qui ont cliqué sur le lien ne se inscriront pas et ne voteront pas.

De plus, le GOP a réduit l'écart avec les démocrates inscrits dans plusieurs États clés au cours des dernières années. Jetons un coup d'œil aux dernières données d'inscription des électeurs rapportées par les officiels gouvernementaux en Arizona, Nevada, Caroline du Nord et Pennsylvanie - tous des États indécis où les électeurs peuvent s'inscrire par parti.

Les républicains ont augmenté leur avance en Arizona et réduit l'écart avec les démocrates de manière significative dans d'autres États depuis septembre 2020 - gagnant jusqu'à plus de 60 000 électeurs actifs au Nevada et presque 400 000 électeurs actifs en Pennsylvanie.

Les pics d'inscription des électeurs généralement observés dans les campagnes de soutien de Swift ne suffiraient pas à compenser ces gains du GOP.

Où le soutien peut aider

Cependant, Swift pourrait aider Harris parmi ceux qui ont déjà l'intention de voter. Selon un sondage de Grinnell College/Selzer publié plus tôt cette année, Taylor Swift avait une cote de popularité de 52 % parmi les électeurs probables. Sa cote de non-popularité était de seulement 32 %, ce qui donne une cote de popularité nette de +20 points. Un sondage Fox News de l'année dernière a montré des résultats similaires.

Bien qu'elle ne soit pas universellement aimée, elle est remarquablement populaire par rapport à la plupart des politiciens. Harris et l'ancien président Trump ont des cotes de popularité nettes d'environ 0 point et -10 points, respectivement.

Les "Swifties" jeunes pourraient également être avantageux pour Harris.

Actuellement, la vice-présidente est en train de sous-performer, relativement parlant, auprès des jeunes électeurs. Selon une moyenne récente des sondages nationaux, Harris mène chez les électeurs de moins de 30 ans de 15 points. Bien que cela soit mieux que les résultats de Biden lorsqu'il s'est retiré en juillet, cela n'est pas considérablement différent. Biden était en avance de 7 points.

À la fois Harris et Biden ont sous-performé auprès des jeunes électeurs cette année par rapport à là où se trouvait Biden en septembre 2020. À ce moment-là, Biden avait une avance de 25 points auprès des jeunes électeurs. Cet avantage augmenterait à 29 points dans les derniers sondages pré-électoraux de 2020.

Swift, à elle seule, ne pourra pas éliminer tout l'écart. Rappelez-vous : elle n'a pas réussi à transformer son premier grand soutien politique (le démocrate Phil Bredesen pour le Sénat en 2018) en succès électoral au scrutin. Bredesen a perdu de plus de 10 points.

Cependant, il est indéniable que Swift est un atout précieux pour Harris et les démocrates, même si c'est juste à une petite échelle.

Nous parlons d'une élection qui est actuellement à égalité ou serrée à la fois dans les sondages nationaux et les États clés. Gagner quelques votes pour les démocrates et Harris pourrait suffire.

Malgré les défis pour attirer les jeunes électeurs et promouvoir l'inscription des électeurs, le Parti démocrate accueille favorablement le soutien de Taylor Swift pour Kamala Harris et ses efforts pour encourager l'inscription des électeurs. L'influence de Swift en politique, démontrée par la hausse des recherches d'inscription des électeurs et des nouvelles inscriptions suite à ses appels à l'action, peut fournir un coup de pouce dans les élections serrées.

