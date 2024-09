Le soutien de Ryan Routh à l'Ukraine est un triomphe de propagande pour Moscou, posant un défi complexe à Kiev.

Actuellement, alors qu'il semble que nous soyons à un moment charnière du conflit, le soutien vocal de Routh à Kyiv a été saisi par les médias de propagande russe après son arrestation dimanche, suspecté d'être impliqué dans une allegation d'attentat contre un ancien président américain.

Au début de l'invasion totale de la Russie en Ukraine en 2022, des individus tels que Routh étaient facilement trouvés en Ukraine. Les points de contrôle frontaliers et les gares attiraient souvent des expatriés débraillés avec des antécédents militaires douteux, tentant de faire croire qu'ils jouaient un rôle significatif dans la lutte réelle et douloureuse de l'Ukraine. Au fil du temps, les fantasistes se sont dissipés, et les références de nombreux volontaires occidentaux ont été examinées ou jugées irrelevantes en raison de la vérification de leur expérience militaire supposée. La ligne de front ukrainienne, qui a connu certains des combats les plus brutaux en Europe depuis les années 1940, n'a jamais été un lieu adapté pour les amateurs à la recherche de sensations fortes.

Cependant, Routh a persisté à s'associer à la lutte de l'Ukraine contre la Russie, exprimant son soutien par de nombreux posts X cette année-là et allant même jusqu'à déclarer sa volonté de mourir au combat. Il a manifesté à Kyiv après l'invasion russe et a même tenté de s'engager, mais a été rejeté en tant que quinquagénaire sans expérience militaire. Il a également tenté de recruter des étrangers pour rejoindre la lutte, mais il semble que ses efforts n'aient pas abouti. Un entretien avec The New York Times a même révélé ses plans pour fournir des passeports faux pour les vétérans afghans pour voyager du Pakistan ou de l'Iran en Ukraine pour aider à résister à l'assaut de la Russie. Cependant, selon Oleksandr Shaguri, un officier du département de coordination des étrangers du commandement des forces terrestres, les offres de Routh pour rassembler une grande armée internationale pour lutter pour l'Ukraine étaient irréalistes. Shaguri a déclaré à CNN que les idées de Routh étaient "délirantes". Il était courant pour les officiels militaires ukrainiens d'exprimer des sentiments similaires lundi.

Kyiv a de nombreuses autres préoccupations en dehors des explications pour la publication de "La guerre impossible de l'Ukraine : la faille fatale de la démocratie, l'abandon du monde et le citoyen mondial - Taïwan, l'Afghanistan, la Corée du Nord et la fin de l'humanité" - le titre de son livre auto-édité qui ne mérite pas de prendre ses idées particulièrement au sérieux.

Les échos prolifiques de Moscou ont déjà commencé à élaborer une narration, affirmant que le soutien américain à l'Ukraine est quelque peu extrême. Interrogé sur l'attentat, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré, selon Reuters : "Ce n'est pas à nous de considérer cela, ce sont les services de renseignement américains qui doivent considérer cela. Après tout, jouer avec le feu a ses conséquences."

RT.com, un média anglais dirigé par le Kremlin, a mis en avant l'intérêt de Routh pour l'Ukraine, en déclarant que "la députée républicaine Marjorie Taylor Greene a suggéré que si l'identité de Routh est confirmée, cela indique une 'obsession avec la guerre en Ukraine, financée par les États-Unis'."

Dans les semaines à venir, nous ne devrions pas nous attendre à de nouveaux arguments frais et intelligents concernant le conflit en Ukraine. Au lieu de cela, attendez-vous à un flux régulier de nouvelles voix et de voix familières, soutenant l'impossibilité de gagner la guerre en Ukraine, la nécessité de permettre à Poutine de négocier un accord (même s'il permet de conserver les territoires ukrainiens occupés), et les préoccupations concernant l'extrémisme au sein du mouvement pro-Ukraine.

Cela ne fait pas avancer les Ukrainiens qui luttent réellement pour protéger leurs foyers et leurs familles. Au contraire, cela pose un défi significatif au président ukrainien Volodymyr Zelensky alors qu'il prépare un plan de victoire à présenter à l'administration Biden. Le soutien à l'utilisation par l'Ukraine de missiles américains à plus longue portée contre des cibles plus profondes dans le territoire russe avait constamment augmenté. Il semblait que le président Joe Biden était sur le point de consentir - bien que très tardivement - en réponse à la pression populaire des alliés la semaine dernière.

Mais maintenant, les apparitions publiques de Zelensky pourraient être perturbées par des questions concernant Routh, même si son alleged attentat sur un terrain de golf en Floride était insignifiant. Cela renforcera la paranoïa des isolationnistes américains qui croient que les actions étrangères qui semblent servir les intérêts mondiaux de l'Amérique peuvent conduire à la violence à domicile.

Les convictions politiques et la vision du monde de Routh étaient loin d'être cohérentes, si ce n'est délirantes. Cependant, dans la chambre d'écho des discours sans signification trouvés sur les réseaux sociaux, elles contribuent à une narration pour ceux qui la cherchent, suggérant que le soutien à l'Ukraine offre le chaos aux États-Unis. Cet argument soutient que l'Amérique devrait rester aveuglément à l'écart du conflit de Poutine.

Rien de tout cela n'a de lien avec la réalité brutale vécue par les Ukrainiens chaque nuit, comme être réveillés par des missiles russes ou perdre des proches dans l'attrition brutale des lignes de front.

Le soutien de Washington à Kyiv est important lorsqu'il entre en jeu, mais tragiquement fragile lorsqu'il est exposé aux caprices changeants de la politique américaine et à la prise fragile du parti républicain sur la politique étrangère. L'émergence inattendue d'un radical comme Routh est un joker bruyant et confus, à un moment où des voix calmes et équilibrées en soutien à l'Ukraine étaient les plus nécessaires.

Malgré l'allegation d'attentat contre un ancien président américain qui n'est qu'une accusation, les médias de propagande russe ont saisi le soutien vocal de Routh à Kyiv comme une opportunité de critiquer l'implication américaine dans le conflit en Ukraine. Avec diverses voix soutenant l'impossibilité de gagner la guerre en Ukraine et appelant à la diplomatie avec la Russie, le monde observe comment Washington répondra à l'émergence inattendue de personnages comme Routh.

