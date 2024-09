Le soutien de Kamala Harris, la prochaine superstar, vient de Billie Eilish.

Billie Eilish et son frère musicien Finneas O'Connell, avec leur immense base de fans, ont encouragé leurs followers à voter pour Kamala Harris lors de l'élection américaine à venir. Le duo de frère et sœur a partagé leurs raisons derrière leur choix dans un post sur Instagram et TikTok. "Nous soutenons Kamala Harris et Tim Walz car ils défendent le droit à la contraception et à l'avortement, la justice environnementale et la démocratie", a déclaré Eilish. La chanteuse a ajouté : "Votez comme si votre avenir était en jeu, parce que c'est le cas." Finneas a fait écho à ses sentiments en déclarant : "Nous ne pouvons pas laisser les extrémistes contrôler nos vies, nos libertés et notre avenir."

Leur message puissant a atteint plus de 130 millions de followers sur différents plateformes, avec le post Instagram qui a recueilli plus d'un million de likes en une heure. Kamala Harris, candidate démocrate, affronte le républicain en fonction Donald Trump lors de l'élection du 5 novembre.

Encouragement pour la "Journée nationale d'inscription sur les listes électorales"

L'endorsement d'Eilish est intervenu lors de la "Journée nationale d'inscription sur les listes électorales", une étape importante sept semaines avant l'élection. Le but de cette journée est d'inciter les Américains à évaluer ou mettre à jour leur situation d'inscription sur les listes électorales. Compte tenu de l'absence d'inscription obligatoire aux États-Unis, les citoyens doivent souvent s'inscrire eux-mêmes dans différents États.

Swift, une autre icône de la musique, avait précédemment exprimé son soutien à la candidate démocrate. Elle a annoncé sur Instagram qu'elle voterait pour Kamala Harris et son candidat à la vice-présidence, Tim Walz. Swift exerce une influence incroyable sur sa base de fans, avec environ 284 millions d'abonnés sur la plateforme.

