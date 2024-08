Le sous-emploi de la vaccination contre le VPH demeure répandu

Le virus HPV, une infection sexuellement transmissible courante, est souvent rencontrée chez les individus sexuellement actifs dans le monde entier. Selon l'Institut Robert Koch (RKI), presque tout le monde en est atteint au moins une fois dans sa vie, avec environ 200 types différents de virus. La plupart des infections ne causent pas de symptômes et disparaissent d'elles-mêmes, mais certains types peuvent entraîner des cancers, tels que le cancer du col de l'utérus, du pénis et de l'anus. De plus, le HPV peut causer des cancers dans les régions de la bouche et de la gorge. Choquant, la moitié de tous les cancers liés à une infection dans le monde sont attribués au HPV, selon le RKI.

Heureusement, il existe un vaccin qui offre une protection quasi complète contre certains types de HPV. Cependant, malheureusement, trop peu de personnes bénéficient de cette protection. La compagnie d'assurance maladie Barmer rapporte que seulement 60% des filles de 14 ans ont été complètement vaccinées contre le HPV en 2022, et le taux de vaccination pour les garçons de 13 ans n'était que de 25%. Bien que la vaccination contre le HPV pour les garçons ait été recommandée depuis 2018, la Barmer ne dispose pas encore de données fiables pour les 14 ans de 2022.

Le taux de vaccination est préoccupant

"Le taux de vaccination est alarmant", a déclaré Nobila Ouedraogo, experte en santé publique au Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ) à Heidelberg. Malgré une légère augmentation des taux de vaccination ces dernières années, le rythme de progression a considérablement ralenti, selon Ouedraogo.

Le Comité permanent de vaccination (STIKO) recommande la vaccination contre le HPV pour les filles depuis 2007 et pour les garçons âgés de 9 à 14 ans depuis 2018. Deux doses du vaccin sont nécessaires pour une protection, avec un intervalle minimal de cinq mois entre elles. Si une dose est manquée, elle doit être administrée avant l'âge de 17 ans.

Le manque d'informations peut être un facteur

L'étude de la Barmer indique que l'activité de vaccination a diminué de 2021 à 2022. Ouedraogo a estimé que cette diminution pourrait être due à moins de visites chez le médecin pendant la pandémie de coronavirus. D'autres raisons possibles incluent les informations insuffisantes, la fatigue vaccinale générale et l'absence de programmes de vaccination à l'école.

Les virus HPV sont principalement transmis pendant les activités sexuelles, selon les données du DKFZ. Les hommes et les femmes peuvent tous deux être infectés, avec des symptômes différents en fonction du type de HPV. Les types à faible risque peuvent entraîner des verrues cutanées sur le visage, les pieds ou les mains, ainsi que des verrues génitales, qui sont généralement inoffensives mais peuvent causer de l'inconfort.

Les types de HPV à haut risque n'ont pas de symptômes initiaux

Les types à haut risque qui peuvent causer des cancers ne présentent pas de symptômes Initially. Par conséquent, un test HPV fait partie du programme de détection précoce du cancer du col de l'utérus chez les femmes âgées de 35 ans ou plus depuis longtemps. Les femmes âgées de 20 à 34 ans reçoivent un frottis chez leur gynécologue pour détecter tout changement possible des cellules.

**Les estimations suggèrent qu'environ 7 700 personnes en Allemagne contractent un cancer chaque année en raison d'une infection à HPV, selon le DKFZ. Bien que le cancer du col de l'utérus - une tumeur maligne du col de l'utérus - était autrefois le cancer le plus courant chez les femmes en Allemagne avant un programme de dépistage, il est devenu beaucoup moins fréquent depuis. Les experts s'attendent à ce que les effets de la vaccination se

