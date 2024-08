- Le soulèvement idéologique du Nord: "Fury from the North"

La vaste et étendue lande de Lüneburg s'étale devant vous. Le temps y est flexible, plié à la volonté de ses habitants. Vivre dans la région rurale prise en sandwich entre Hambourg et Hanovre est une expérience paisible, rythmée par les cycles de l'agriculture et les saisons qui passent. Historiquement, le terrain nu et herbacé de la région en a fait un pâturage idéal pour le bétail, ce qui explique pourquoi elle est souvent représentée dans l'art et la littérature comme étant sombre, rustique et imprégnée d'un certain mystique.

C'est le cadre du nouveau livre de l'auteur bas-saxon Markus Thielemann. Dans "Du nord, le tonnerre gronde", le jeune berger de 19 ans Jannes Kohlmeyer devient le protagoniste du roman intrigamment tissé de Thielemann, qui a été nommé pour le Prix du livre allemand. Jannes porte déjà sur ses épaules une grande partie de la responsabilité de l'exploitation de son père, dont la démence se manifeste de plus en plus. Alors que ses pairs sont encore en train de définir leur identité, l'avenir de Jannes est déjà tout tracé - une idylle pastorale et un travail harassant.

Le roman exalte la solitude

"Du nord, le tonnerre gronde et s'évanouit. Pas un éclair. Les animaux ne bronchent pas, pas plus que le berger. Il ne lève même pas les yeux, il continue simplement son chemin."

Le roman prône la solitude et la délibération dès le départ. Le calme du texte peut presque être étouffant. Le récit est maintes fois arrêté par des descriptions détaillées, comme celle-ci : "À la grange, la berce pousse entre les poutres, ses tiges vertes s'étirant vers la lumière qui filtre à travers les petites fenêtres inclinées et les fentes. De l'extérieur, le toit semble s'affaisser, presque toucher le front de Jannes sur les côtés longs, et là où il rejoint l'ombre des deux anciens chênes de la cour, les bardeaux et les joints sont épais de mousse."

Un testament à la cadence délibérée

Le tonnerre et les tempêtes planent sur le roman dès le début, servant de métaphores. Cependant, le véritable enjeu reste un fantôme insaisissable : le loup. Bien qu'il ne soit jamais vu dans le roman, il attise un débat politique parmi les farmers locaux. Le grand-père de Jannes veut par-dessus tout éliminer l'animal. Dans sa quête pour y parvenir, l'ancien homme se retrouve pris dans les filets des extrémistes néo-nazis.

Thielemann accorde à ses personnages, animaux et objets une grande place. Le roman est un cours magistral sur la cadence délibérée et une exploration captivante de la sombre mais romantique folklore de la lande, qui n'hésite pas à explorer l'idéologie tordue des nouveaux venus du sang et de la terre.

Le livre "Du nord, le tonnerre gronde"

