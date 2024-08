Le Soudan annonce l'ouverture d'un poste frontalier pour l'aide humanitaire

Le Soudan va ouvrir le poste frontière d'Adré avec le Tchad pour une aide humanitaire pendant une période de trois mois. Cette annonce a été faite par le Conseil de gouvernement du chef de fait Abdel-Fattah al-Burhan sur la plateforme X. Adré est la plus grande ville frontalière de l'est du Tchad.

Une crise humanitaire grave sévit au Soudan depuis 16 mois en raison de la lutte pour le pouvoir sanglante entre al-Burhan et son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo. Le pays est au bord de la famine, avec plus de dix millions de personnes déplacées par les combats et les bombardements.

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), plus de 25 millions de personnes au Soudan sont menacées de famine, soit environ la moitié de la population totale. Les organisations humanitaires appellent depuis des mois les parties en conflit à autoriser l'accès aux personnes dans le besoin. En particulier dans la région du Darfour, les fournitures d'aide ne peuvent être livrées qu'à travers le Tchad.

Actuellement, des pourparlers ont lieu en Suisse pour résoudre la crise humanitaire au Soudan. Le but est d'atteindre un cessez-le-feu pour apporter plus d'aide humanitaire aux millions de personnes touchées dans le pays. Cependant, l'armée d'al-Burhan n'a pas envoyé de représentant.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a reportedly eu une conversation téléphonique avec al-Burhan mercredi soir (heure locale), lors de laquelle il a insisté sur la nécessité de participer aux pourparlers et de mettre fin au conflit.

La communauté internationale pousse urgemment pour la réouverture de tous les postes frontière entre le Soudan et ses pays voisins, en particulier le Tchad, pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire tant nécessaire. En raison de l'instabilité persistante au Soudan, le poste frontière d'Adré a une importance particulière, car c'est la principale voie d'approvisionnement en fournitures d'aide pour les populations vulnérables de la région du Darfour.

