Le sort de la Saxe est en jeu.

Une semaine avant l'élection régionale, le politique vert Wolfram Günther accuse le CDU et son candidat principal Michael Kretschmer de "miser sur l'avenir de Saxe". Kretschmer prône le charbon, l'énergie nucléaire et les véhicules conventionnels, mettant potentiellement en danger la prospérité de Saxe, a déclaré Günther à l'agence de presse allemande. En tant que responsable de l'énergie, du climat, de l'environnement et de l'agriculture dans le cabinet saxon, et en tant que vice-ministre-président, un nouveau parlement sera élu dans l'État libre le 1er septembre.

"Les entreprises supplient : 'Nous avons besoin d'énergie verte, sinon nous sommes fichus. Nous ne pouvons pas nous permettre un renversement de la transition énergétique après l'élection'", a déclaré Günther. Alors que Saxe est le principal producteur de voitures électriques et que Volkswagen est le principal employeur dans l'État libre, Kretschmer prône le retour des véhicules conventionnels.

Günther : La coalition a gouverné silencieusement pendant une longue période

"Les entreprises se demandent : 'Qu'est-ce qu'ils font ? Ça nous nuit'", a déclaré Günther. Kretschmer néglige également ceux qui luttent contre l'extrême droite. "Cela pose un défi à notre société et à l'économie. Depuis que l'immigration est cruciale pour maintenir notre prospérité, nous devons opposer sans équivoque les extrémistes de droite, sinon personne ne viendra à nous. Nous manquerons donc de conducteurs de bus, de travailleurs de soins et de personnel hautement qualifié dans les industries de la recherche et des semi-conducteurs."

Simultanément, Günther a réfléchi sur la législature sortante. "Nous avons gouverné de manière compétente et silencieuse depuis longtemps. Nous avons réussi à surmonter Corona, la crise énergétique, les incendies de forêt, les inondations, les conséquences des années de sécheresse." Cependant, les choses ont changé depuis les dernières élections fédérales. "Le ministre-président agit comme une opposition interne, même contre son propre partenaire de coalition."

Récemment, Kretschmer a déclaré la transition énergétique un échec lors d'un débat avec les principaux candidats

