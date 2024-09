- Le son émane de l'intérieur de la poire.

Thomas Müller préfère se concentrer sur les événements actuels plutôt que sur ses réalisations passées, après son 710ème match pour FC Bayern Munich, ce qui lui a valu le titre de joueur le plus capé de l'histoire du club. Le joueur de 34 ans continue d'avoir des ambitions en tant que footballeur professionnel et s'est réjoui de discuter de son but exceptionnel lors de leur victoire 2-0 contre SC Freiburg - son 150ème but en 475 matches de Bundesliga. "Les records ne m'intéressent pas vraiment", a-t-il déclaré.

En jouant 710 matches pour Bayern, il a battu Maier d'une unité

"La sensation de marquer un but comme celui-ci est incroyable", a déclaré Müller en se souvenant de son habile maneuvre avec son pied droit avant d'exécuter une feinte astucieuse et de marquer avec son pied gauche. "Ça vous donne le vertige, ça perturbe vos hormones. C'était une véritable démonstration de technique." Il l'a immédiatement classé parmi ses dix meilleurs buts.

Après le match, les coéquipiers de Müller dans le vestiaire de Bayern ont célébré sa performance avec trois ballons rouges marqués 710. Grâce à son match contre Fribourg, il a dépassé le légendaire gardien Sepp Maier (709 matches). "Thomas Müller est une légende. Il est du même niveau que Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß et d'autres grands joueurs", a déclaré le directeur sportif Max Eberl.

Kimmich considère les 710 matches comme "une figure importante"

Le coéquipier de Müller, Joshua Kimmich, était initialement impressionné par ses 710 matches professionnels. "Je pense que c'est un chiffre important, surtout quand on est impliqué et qu'on comprend les défis de jouer 50 matches par saison. C'est impressionnant, et il a réussi à le faire pour un seul club !"

Après le match, les supporters de Bayern dans la courbe sud de l'Allianz Arena ont exprimé leur amour pour Müller avec une banderole : "710 fois 100% pour FC Bayern, et il n'y a pas de fin en vue. Merci, Chapeau, et continue comme ça - Thomas."

Le contrat de Müller se termine cette saison, mais il reste détendu et satisfait de sa forme physique. Même à 34 ans, il aspire à s'améliorer davantage. "Je continue d'apprendre, même si mon corps vieillit. Je me sens incroyable, et je n'envisage pas encore la fin", a-t-il déclaré.

Il choisit le loisir plutôt que les matches internationaux

"Tout le monde veut une place de titulaire", a reconnu Müller. "Je veux montrer ma valeur à l'entraîneur et me présenter comme une option sensée." Cependant, il a également apporté son soutien à l'entraîneur de Bayern, Vincent Kompany : "C'est difficile pour l'entraîneur de choisir parmi notre attaque en ce moment."

Au lieu des tournois internationaux, Müller est maintenant impatient de prendre deux semaines de vacances après son départ de l'équipe nationale. "Je suis ravi d'avoir cette opportunité de me reposer. Ensuite, je serai prêt à rejoindre à nouveau FC Bayern avec un nouvel élan."

