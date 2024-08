Le sommet donne une image dramatique de la situation financière dans les comtés

Le panorama est sombre : en 2024 et dans les années à venir, la plupart des circonscriptions devront continuer à se reposer sur leurs réserves et à emprunter, selon un article de journal faisant référence aux calculs de l'Association des Circonscriptions.

Sager a expliqué le contexte en déclarant que les circonscriptions sont "constamment chargées de nouvelles tâches" et que le nombre de réglementations augmente. "Nous sommes submergés par la bureaucratie."

Sager a réclamé un "financement adapté aux besoins, plus précisément : les gouvernements fédéral et étatique doivent nous donner l'argent nécessaire pour accomplir nos tâches." À mesure que les tâches augmentent, les coûts aussi.

Si la situation financière ne change pas, il y aura d'autres coupes dans les dépenses volontaires. Les subventions pour les clubs sportifs, musées, bibliothèques ou écoles de musique pourraient être réduites ou supprimées, a déclaré Sager. "Ce serait catastrophique compte tenu de l'ambiance tendue dans le pays."

