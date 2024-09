Le sommet des Smoky Mountains revient à son étiquette d'origine amérindienne

Le Conseil des noms géographiques des États-Unis a accordé mercredi son approbation à une demande de la communauté Cherokee de l'Est pour renommer le Clingmans Dome en Kuwohi, comme l'indique un communiqué du parc. Le terme cherokee pour la montagne signifie "endroit aux mûres".

Le directeur du parc national des Great Smoky Mountains, Cassius Cash, a exprimé sa fierté de soutenir ce mouvement pour légitimer la montagne et rendre hommage à son importance pour les Cherokee. Dans le communiqué, Cash a déclaré : "Les Cherokee ont entretenu une relation profonde avec Kuwohi et ses environs, bien avant que la terre ne devienne un parc national."

Le Service des parcs nationaux se réjouit de la perspective de continuer à collaborer avec les Cherokee pour partager leur patrimoine et préserver cette région conjointement.

Kuwohi a une immense signification spirituelle pour les Cherokee et est le point culminant de leur territoire ancestral, selon le parc. Le sommet de la montagne peut être vu depuis la Qualla Boundary, le territoire résidentiel de la tribu orientale des Indiens Cherokee. Chaque année, le parc national des Great Smoky Mountains ferme temporairement Kuwohi pendant trois demi-journées pour permettre aux écoles principalement cherokee d'explorer son histoire.

Le parc national des Great Smoky Mountains, situé à la frontière du Tennessee et de la Caroline du Nord, est le parc national le plus visité des États-Unis, avec plus de 650 000 visiteurs annuels. Kuwohi figure parmi les attractions principales du parc.

Le Clingmans Dome a été nommé d'après Thomas Lanier Clingman, un général de brigade confédéré, avocat, représentant et sénateur de la Caroline du Nord, lors d'une survey en 1859 menée par le géographe Arnold Guyot, selon le parc.

La proposition de changement de nom a été soumise par le chef de la tribu Cherokee de l'Est, Michell Hicks, en janvier.

Le Service des parcs nationaux prévoit d'intégrer l'histoire du renommage de Kuwohi dans ses prochains bulletins d'information, mettant en avant l'importance du respect culturel et de la collaboration.

