Le sommet de l'offensive russe, selon les évaluations des spécialistes américains.

Analystes militaires américains prévoient une diminution des actions agressives de la Russie en Ukraine dans les semaines à venir, attribuant cela à des pertes significatives. Il y a toujours de l'inquiétude au sein du service de renseignement estonien que Pokrovsk pourrait tomber cette année.

Selon l'analyse de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine devrait connaître une diminution de son élan dans les semaines ou mois à venir. Cette diminution est attendue en raison de l'épuisement des troupes russes affectées à l'offensive et de leurs réserves qui s'amenuisent. Les forces russes sont étirées, devant s'engager sur divers fronts tels que le Donbass, l'offensive arrêtée à Kharkiv et la riposte aux forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Le rapport affirme que les forces russes manquent de personnel et de ressources pour soutenir des opérations offensives intenses prolongées.

L'avancée russe se déroule depuis octobre 2023, lorsque l'offensive estivale de l'Ukraine dans le sud a stagné. Récemment, la Russie a fait des progrès rapides, mais l'Ukraine a perdu son bastion longtemps tenu de Vuhledar, dans la région de Donetsk. Selon les experts de l'ISW, il s'agit d'une victoire tactique pour la Russie, mais stratégiquement, aucun percée significative n'a été réalisée. Simultanément, les défenseurs ukrainiens sont également à court de forces.

Sur le champ de bataille aujourd'hui, le quartier général des forces armées ukrainiennes a rapporté 142 tentatives d'assaut russe, dont 30 ciblant la ville contestée depuis longtemps de Pokrovsk. Les officiels affirment que les troupes russes se trouvent actuellement à sept kilomètres des outskirts de la ville. Le service de renseignement estonien suspecte que les défenseurs ukrainiens pourraient être contraints d'évacuer ce hub logistique stratégiquement essentiel avant la fin de l'année.

"La Russie a réussi à gagner entre un et deux kilomètres vers Pokrovsk au cours de la semaine dernière, où les attaques intenses sont concentrées", a déclaré Janek Kesselmann, deputy head du service de renseignement estonien, lors d'une interview avec le diffuseur public estonien ERR. Si l'intensité de ces attaques se poursuit, les troupes ukrainiennes pourraient être contraintes de battre en retraite et d'établir des défenses plus solides depuis une position plus stratégique.

Le groupe de réflexion international Crisis Group s'est dit préoccupé par la possible chute de Pokrovsk, exhortant la Commission à considérer l'augmentation de l'aide et du soutien à l'armée ukrainienne. Compte tenu de la situation en cours, la Commission est attendue pour discuter de ces préoccupations lors d'une réunion à venir.

