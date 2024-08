- Le soleil attire les gens sur les plages

Le temps clément du mardi a attiré à la fois les vacanciers et les locaux sur les plages. "Ce n'est pas bondé comme des sardines, mais la plage est bien fréquentée", a déclaré Katrin Jung du Service Touristique de Grömitz. Elle a également mentionné que les hébergements dans la région étaient presque complets à 95%.

De même, Silke Szymoniak, directrice du marketing de la Timmendorfer Strand Niendorf Tourism GmbH, a commenté : "C'est une journée d'été typiquement animée."

La situation était similaire sur la mer du Nord. Les vastes plages de St. Peter-Ording étaient animées par de grands et petits baigneurs entre les paniers de plage et les cabanes colorées, avec des températures atteignant presque 29 degrés. "Nos plages sont animées et les hébergements dans la région sont bien réservés", a déclaré Claudia Nißen du Centre Touristique de St. Peter-Ording.

La prévision météo annonçait une autre journée de temps clément, incitant plus de monde à se rendre sur les plages. Malgré la popularité accrue, certains hébergements avaient encore une disponibilité limitée.

Lire aussi: