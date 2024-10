Le sixième officier le plus haut placé dans l'administration de la ville de New York du maire Eric Adams quitte son poste, selon une source.

Premier adjoint au maire Sheena Wright, dont les téléphones ont été saisis par les enquêteurs fédéraux en septembre dernier, semble sur le point de démissionner, selon une source proche du dossier. La date exacte de son départ n'a pas encore été communiquée.

Wright devient ainsi la sixième personnalité de haut rang dans l'administration d'Adams à mettre fin à sa collaboration, alors que plusieurs enquêtes internationales sont en cours. CNN a contacté la mairie pour obtenir leur réaction.

Adams est actuellement confronté à cinq chefs d'accusation de corruption, de fraude et d'acceptation de dons de nationaux étrangers. Il a plaidé non coupable lors de son audition et maintient son innocence.

Les accusations portées contre Adams, telles que mentionnées dans l'acte d'accusation, concernent des demandes et des acceptations de "récompenses inappropriées, telles que des voyages luxueux à l'échelle mondiale, y compris de la part de riches hommes d'affaires étrangers et d'au moins un haut fonctionnaire du gouvernement turc cherchant à exercer une influence sur lui", selon l'acte d'accusation.

D'autres chefs d'accusation contre Adams sont "possibles", et il y a "des chances" que d'autres individus soient inculpés dans ce dossier de corruption fédérale, a déclaré le procureur Hagan Scotten lors d'une audience judiciaire mercredi dernier.

Le départ imminent de Wright suit de près la décision de l'administration Adams d'accélérer le départ de David Banks, le chancelier des écoles de New York, qui devait partir le 31 décembre.

Banks a publié un communiqué la semaine dernière, annonçant sa retraite et son intention de rester jusqu'au 31 décembre pour assurer une transition orderly pour le personnel. Cependant, le maire a décidé d'avancer la date. Banks partira maintenant le 16 octobre, deux mois plus tôt que prévu.

Il est intéressant de noter que Banks, qui est marié à Wright, a également vu ses téléphones confisqués dans le cadre d'une enquête différente sur Adams. La saisie du téléphone de Wright était due à une enquête fédérale distincte et non liée à celle qui vise Adams, ont déclaré des sources à CNN précédemment.

Ces événements se sont produits peu de temps après que CNN a rapporté que la gouverneure de New York, Kathy Hochul, avait exhorté Adams à renvoyer tout conseiller de son administration lié aux enquêtes en cours.

Par la suite, l'ancien conseiller principal Tim Pearson, un proche d'Adams, a également choisi de démissionner lundi.

Gregory Krieg de CNN a contribué à cet article.

Cette histoire est en développement et sera mise à jour.

Face aux enquêtes en cours, Adams a exhorté son équipe à maintenir la transparence, déclarant : "Nous sommes tous responsables de veiller à ce que 'nous' dans l'administration respections les normes éthiques les plus élevées."

Suite à la décision de Wright, l'administration Adams doit maintenant faire face au défi de trouver un remplaçant approprié, alors qu'elle se prépare à des changements potentiels dans ses rangs.

Lire aussi: