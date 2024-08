- Le site de manifestation pro-palestinienne se poursuivra jusqu'au 14 septembre.

Le site de manifestation à la gare ferroviaire de Hambourg Dammtor est prévu pour se poursuivre jusqu'à au moins mi-septembre. L'organisateur a récemment demandé une extension de la manifestation à la place Theodor-Heuss-Platz pour deux semaines supplémentaires, prolongeant l'événement jusqu'au 14 septembre. L'autorité de manifestation a accordé cette extension après une étude approfondie.

Les conditions et réglementations imposées s'appliquent toujours. Par exemple, les rassemblements de plus de 100 personnes ne peuvent avoir lieu qu'à Moorweide adjacente, et il est interdit d'y installer des tentes.

La manifestation intitulée "Laissez Rafah tranquille" se déroule depuis le 6 mai. Elle vise à désarmer Israël et accuse Israël d'expulsion, d'occupation et d'apartheid, appelant à la résistance. La manifestation a été organisée par des groupes tels que "Students for Palestine HH" et "Thawra" ("Révolution").

La motivation de la manifestation provient de la tuerie sans précédent de plus de 1 200 personnes par Hamas et d'autres groupes terroristes le 7 octobre, contre laquelle Israël a répliqué par des frappes aériennes intenses et une offensive terrestre. Les nombreuses pertes civiles et la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza ont suscité des critiques internationales envers Israël.

Selon les services de renseignement intérieurs de Hambourg, des extrémistes de gauche exploitent la manifestation à leurs propres fins. La manifestation a été soutenue par plusieurs groupes allemands et turcs d'extrême gauche, notamment la Jeune Lutte turque d'extrême gauche, l'Aide rougeHambourg, anti-impérialiste et violente, et des sous-groupes de l'Aide rouge. La manifestation sert également de plateforme à d'autres groupes extrémistes, tels que l'Aide rouge ou l'Organisation communiste.

Des appels à dissoudre la manifestation ont été formulés depuis longtemps, notamment par la CDU et le FDP. L'Association du Temple israélite de Hambourg a également plaidé en faveur d'une interdiction immédiate. Il est déconcertant qu'une telle manifestation puisse exister à proximité d'un site utilisé par les nazis pour la déportation des Juifs, a expliqué l'association, qui est considérée comme la congrégation mère du judaïsme réformé dans le monde.

La police a déclaré que l'autorité de manifestation ne peut imposer une interdiction que si, par exemple, la vie ou l'intégrité physique d'une personne, ou une propriété de valeur, est en danger imminent. Le droit de manifester, garanti par l'article 8 de la loi fondamentale, qui sert de pilier de la démocratie selon les arrêts de la plus haute juridiction, doit être respecté.

Le groupe organisant la manifestation "Laissez Rafah tranquille" a exprimé son intérêt pour étendre sa manifestation à la place Theodor-Heuss-Platz, en demandant une prolongation jusqu'au 14 septembre. Cette extension proposée concerne les territoires palestiniens, car la manifestation vise à désarmer Israël et à critiquer ses politiques envers les Palestiniens, notamment l'expulsion, l'occupation et l'apartheid.

Malgré les appels à l'interdiction des partis politiques et des organisations, la manifestation a été autorisée à se poursuivre, car l'autorité de manifestation n'a pas identifié de danger imminent pour la vie, l'intégrité physique ou la propriété, conformément au droit de manifester de l'article 8 de la loi fondamentale.

