- Le Simakan de Leipzig va se transférer dans le club de Ronaldo (Selon des rapports)

Mohamed Simakan's move from RB Leipzig to Ronaldo's team Al-Nassr est quasi finalisé. Selon le média français "RMC Sport" et le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, les deux clubs ont trouvé un accord sur un montant de transfert d'environ 45 millions d'euros. Simakan passera une visite médicale vendredi et devrait signer un contrat de cinq ans.

Les potentiels remplaçants sont Antonio Silva de Benfica Lisbonne et Lutsharel Geertruida de Feyenoord Rotterdam. Le jeune Silva, âgé de 20 ans, pourrait être prêté dans un premier temps. Les détails de l'accord, notamment s'il inclut une obligation d'achat ou simplement une option d'achat, restent à être dévoilés. La même situation pourrait se présenter pour Geertruida, qui avait attiré l'attention de Leipzig l'an dernier, mais un transfert n'avait pas abouti en raison des exigences de Feyenoord.

Malgré les recherches de RB Leipzig pour trouver des remplaçants avec Antonio Silva de Benfica Lisbonne et Lutsharel Geertruida de Feyenoord Rotterdam, le départ de Mohamed Simakan à Al-Nassr semble inéluctable. Quoi qu'il en soit, RB Leipzig manquera de son ancien défenseur central, un joueur influent.

Lire aussi: