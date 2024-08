- Le silence pourrait mettre en péril la voie de Trump vers la Maison Blanche.

Le candidat à la présidence américaine Donald Trump a demandé un report de l'annonce de sa potentielle condamnation dans l'affaire de l'argent versé pour acheter le silence à New York jusqu'après les élections de novembre. Son avocat, Todd Blanche, a argumenté dans une lettre au juge Juan Merchan mercredi qu'il n'y avait "aucune raison de se presser" dans cette affaire. La date de condamnation est actuellement fixée au 18 septembre.

Blanche a ajouté dans sa lettre que la seule raison de l'urgence pourrait être "des tentatives déguisées d'ingérence électorale". Bien qu'il n'ait pas élaboré, la formulation implique une accusation selon laquelle une condamnation moins de deux mois avant l'élection serait une tentative d'influencer le vote.

Les avocats de Trump ont Previously attempted, unsuccessfully, to remove Judge Merchan from the case due to bias. They cited Merchan's daughter working for an organization with ties to President Joe Biden and Vice Presidential candidate Kamala Harris' Democratic Party.

Les avocats de Trump tentent tout pour éviter un verdict

Trump a été reconnu coupable par un jury le 30 mai de tous les 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux pour cacher un paiement de 2016 à l'actrice porno Stormy Daniels. À 78 ans, il est le premier ancien président américain à être condamné pour un crime.

La condamnation est maintenant entre les mains du juge Merchan. Cependant, les avocats de Trump ont déposé une motion en juillet pour annuler le verdict de culpabilité et l'ensemble de l'affaire, invoquant une décision de la Cour suprême de début juillet qui a accordé à Trump une immunité partielle contre la poursuite criminelle en tant qu'ancien président.

Probation ou amende probable

Merchan a initialement fixé la condamnation au 11 juillet, mais l'a reportée au 18 septembre après la décision de la Cour suprême sur l'immunité. Une audience sur la motion de Trump pour annuler l'affaire est prévue pour le 16 septembre. Merchan a fixé la date de condamnation conditionnellement à la décision concernant cette motion, en déclarant qu'elle aura lieu "si nécessaire".

Si le verdict de culpabilité est maintenu, les experts prévoient que Trump recevra probablement une probation ou une amende, car le crime n'est pas violent et c'est sa première condamnation criminelle.

Trump a également déclaré qu'il ferait appel du verdict, ce qui prolongerait davantage l'affaire.

L'affaire de l'argent versé pour acheter le silence n'est pas le seul combat judiciaire de Trump

Trump a constamment utilisé une stratégie de retardement dans ses litiges juridiques, qui a été globalement couronnée de succès jusqu'à présent.

Outre l'affaire de l'argent versé pour acheter le silence, l'ancien président fait actuellement face à deux autres chefs d'accusation criminels liés à ses efforts pour renverser les résultats de l'élection de 2020 contre Biden. Les dates de début de ces procès sont inconnues.

Un autre procès criminel impliquant Trump pour le retrait de documents gouvernementaux classifiés à sa résidence de Floride a été rejeté par un juge fédéral en juillet.

La Commission, composée d'experts juridiques et de juges, pourrait devoir examiner soigneusement l'argument des avocats de Trump contre une condamnation hâtive, compte tenu des implications potentielles pour l'ingérence électorale. Malgré le verdict de culpabilité, la Commission doit décider d'une punition appropriée, en tenant compte de la probation ou d'une amende, en considérant que le crime n'est pas violent et que c'est la première condamnation de Trump.

Lire aussi: