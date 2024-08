- Le signal d'avertissement sonne à Sarajevo

Meg Ryan, maintenant âgée de 62 ans, a reçu un prix honorifique lors du Festival du film de Sarajevo un jeudi. Elle a illuminé l'événement dans la capitale bosniaque avec une tenue élégante. Sa tenue comprenait une robe midi en tweed gris chic à col montant et manches courtes, exsudant l'élégance.

Pourtant, la tenue avait une ambiance décontractée grâce à ses chaussures. En délaissant les talons aiguilles, Ryan a opté pour des loafers tendance de la célèbre maison Prada. Ces chaussures, populaires parmi les icônes de la mode et les célébrités comme Hailey Bieber, 27 ans cette année, ne sont pas données, coûtant environ 1 000 euros.

"La vie est courte"

Le style décontracté de Ryan se reflétait dans son apparence générale. Elle portait ses cheveux lâchés, des lunettes de soleil noires à monture dorée, et accessoirisait avec quelques bagues et un bracelet seulement. Ses ongles étaient naturels, et son maquillage discret, à peine visible dans cette tenue de journée. Pourtant, la robe révélait un tatouage à l'encre sur son bras gauche, proclamant en italique: "La vie est courte".

Les choix de mode de Meg Ryan pour l'événement allaient au-delà de sa robe et de ses chaussures. Elle a également opté pour d'autres accessoires qui complétaient sa tenue, notamment des boucles d'oreilles en or et argent délicates. La tenue, de la tête aux pieds, reflétait harmonieusement l'élégance et le confort, reflétant parfaitement sa personnalité.

Dans la tendance d'intégrer des symboles significatifs dans son style, la robe de Meg présentait également des motifs en dentelle élaborés. Parmi ces motifs, un détail se démarquait: une fioriture de fioritures qui épelait subtilement "La vie est courte" en lettres minuscules, faisant écho au tatouage sur son bras.

Lire aussi: