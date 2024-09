Le signal d'avertissement de la récession a cessé de clignoter en rouge, mais un autre tel indicateur s'active maintenant.

Des indicateurs rouges commencent à apparaître car les rendements du Trésor se déplacent à nouveau dans une direction "normale". (Oui, vous avez bien compris.)

Lorsque le rendement du Trésor à deux ans dépasse celui à dix ans, on parle d'une "courbe des rendements inversée", ce qui indique que les investisseurs considèrent l'avenir immédiat comme plus risqué que le futur lointain. Cela se produit parce que les risques élevés incitent les investisseurs à exiger un rendement plus élevé, ou un rendement, pour investir dans des billets du Trésor américain.

Suite au rapport sur l'emploi de vendredi, qui a indiqué une légère baisse du taux de chômage en août et une diminution du nombre d'employés embauchés par rapport aux années précédentes, le rendement à deux ans est passé sous celui à dix ans, entraînant une "courbe des rendements non inversée". Toutefois, ce changement ne s'est pas produit Suddenly. L'anticipation de taux d'intérêt plus bas, que les investisseurs intègrent depuis plusieurs mois, a entraîné une baisse des rendements à court terme comme celui à deux ans.

Le rapport sur l'emploi et la publication de données mostly positive sur l'inflation cette semaine ont renforcé la conviction que la Federal Reserve réduira les taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion - et ont également accru la probabilité de nouvelles baisses lors des réunions ultérieures cette année.

Cependant, il y a un problème avec cela. Lorsque la courbe des rendements, qui est la différence entre le rendement à dix ans et celui à deux ans, devient positive, ou "se redresse", juste avant que la Federal Reserve ne réduise les taux d'intérêt, une récession tendance à suivre peu de temps après.

Par exemple, lorsque la courbe des rendements s'est redressée en décembre 2000, la Federal Reserve a réduit les taux d'intérêt un mois plus tard. Deux mois plus tard, une récession a commencé. Une séquence similaire d'événements s'est produite avant la grande récession.

Néanmoins, il y a eu de nombreuses occasions où la courbe des rendements s'est redressée sans qu'une récession ne suive immédiatement. Le dernier exemple en date de la courbe des rendements qui se redresse date de septembre 2019. Peu de temps après, la Federal Reserve a réduit les taux, mais une récession n'a commencé qu'en février 2020.

C'est pourquoi Marco Giacoletti, professeur de finance et d'économie à l'Université du Sud de la Californie Marshall School of Business, considère la courbe des rendements non inversée comme "juste un des nombreux signaux de l'activité économique future disponibles pour les économistes".

"I certainly would not dismiss the ‘disinversion’ of the yield curve," a déclaré Kristina Hooper, chief global market strategist at Invesco, à CNN. (Disinversion et uninversion sont tous deux utilisés pour faire référence à une courbe des rendements qui revient dans une zone positive.) Toutefois, Hooper n'est pas trop préoccupée par une récession imminente.

L'une des raisons pour lesquelles elle n'est pas trop préoccupée est que la courbe des rendements était inversée pendant une période plus longue que lors des récessions passées. Par conséquent, le redressement pourrait signaler une récession qui est plus éloignée qu'elle ne l'a indiqué par le passé.

De plus, il y a de nombreux facteurs qui influencent les mouvements des rendements, notamment le besoin du gouvernement d'émettre une quantité importante de dettes pour financer ses dépenses, qui n'ont aucun lien avec les attentes de récession, a déclaré Hooper. "Il est donc difficile de dire que nous croyons absolutely que cela va se produire exactly de la même manière qu'historiquement."

Kevin Flanagan, responsable de la stratégie des obligations à revenu fixe chez WisdomTree, se concentre plus sur les indicateurs du marché du travail pour déceler d'éventuels signes de récession que sur la courbe des rendements. "Le marché du travail se refroidit, mais il n'est pas faible. Il ne s'effondre pas."

Cependant, le taux de chômage a augmenté suffisamment pour déclencher un autre indicateur de récession connu sous le nom de "règle de Sahm". Nommé d'après l'économiste Claudia Sahm, qui l'a développé, ce règle stipule que lorsqu

Lire aussi: