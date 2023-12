Le shérif du Texas déclare que son agence manque de personnel pour gérer à la fois l'afflux de migrants à la frontière et les problèmes locaux.

"C'est beaucoup. Du côté des forces de l'ordre, nous souffrons parce que nous n'avons pas les effectifs nécessaires pour nous occuper de ce que nous appelons les affaires locales, les éléments criminels, et ensuite le problème de l'immigration", a déclaré Tom Schmerber, shérif du comté de Maverick (Texas), lors d'une interview donnée dimanche. "Cela nous coûte donc beaucoup de main-d'œuvre.

M. Schmerber a indiqué qu'il avait dû à plusieurs reprises réaffecter des agents à des tâches locales après avoir reçu des appels à l'aide des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Cette aide comprend l'escorte de bus transportant des migrants qui ont été appréhendés et qui sont transportés pour être traités par les services d'immigration.

"J'ai donc deux unités, deux véhicules avec mes adjoints, qui escortent ces bus", a déclaré le shérif. "C'est moins deux.

"Mais nous devons le faire, et nous le faisons pour la sécurité des personnes et, bien sûr, des agents et des chauffeurs de bus", a-t-il ajouté.

Ces remarques interviennent alors que l'augmentation du nombre de passages aux frontières a mis à rude épreuve un certain nombre d'agences américaines déjà débordées .

Selon les autorités frontalières, cette augmentation est due à des agences de voyage pseudo-légitimes et à des réseaux de transport organisés qui annoncent des voyages vers la frontière sud des États-Unis, mais qui, en fin de compte, mettent les migrants en contact avec des passeurs. Ces passeurs facilitent le passage illégal de près de 1 000 personnes à la fois, a déclaré un responsable des frontières à CNN au début du mois.

Les autorités fédérales ont fait état d'une moyenne sur sept jours de plus de 9 600 rencontres de migrants le long de la frontière méridionale des États-Unis en décembre, a déclaré la semaine dernière un responsable de la sécurité intérieure. Ce chiffre est l'un des plus élevés jamais enregistrés. Le 28 novembre, la moyenne sur sept jours était d'environ 6 800 rencontres.

Alors que le pays s'efforce de répondre à cette augmentation, M. Schmerber a déclaré que les récentes mesures fédérales ont également affecté l'économie de sa communauté.

Lundi, les autorités fédérales ont temporairement suspendu les opérations aux ponts ferroviaires internationaux d'Eagle Pass, le chef-lieu du comté de Maverick, et d'El Paso, au Texas, afin de réorienter le personnel vers le traitement des migrants.

L'industrie ferroviaire a prévenu que la suspension des opérations à Eagle Pass et El Paso aurait des conséquences négatives pour les consommateurs.

M. Schmerber a déclaré que la fermeture signifiait que le commerce international qui passait habituellement par la communauté s'arrêtait, ce qui mettait un frein à ce qui était censé être l'une des saisons les plus actives pour les entreprises locales.

Vendredi, le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a annoncé la reprise des opérations sur les ponts ferroviaires internationaux d'Eagle Pass et d'El Paso. Le traitement des véhicules est resté suspendu sur l'un des ponts internationaux d'Eagle Pass, a indiqué l'agence.

Le shérif du comté de Maverick a déclaré que la fermeture de cinq jours avait eu un impact.

"Avec Noël, c'est là que toutes ces entreprises gagnent beaucoup d'argent", a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreuses entreprises ont ralenti leur activité en raison de la fermeture des ponts.

Si les forces de l'ordre locales ont été soutenues par l'État, elles n'ont pas reçu d'aide du gouvernement fédéral, a indiqué M. Schmerber.

"Le gouvernement fédéral n'a pas du tout aidé les forces de l'ordre dans cette région", a-t-il déclaré.

L'aggravation de la situation a culminé la semaine dernière avec un appel entre le président américain Joe Biden et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour faire pression sur le Mexique afin qu'il fasse davantage pour endiguer le flux de migrants. Les deux dirigeants ont convenu qu'il fallait renforcer la répression, et de hauts fonctionnaires américains devraient se rendre au Mexique dans les prochains jours.

Catherine E. Shoichet, Rosa Flores, Sara Weisfeldt et Priscilla Alvarez de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com