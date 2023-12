Le sésame rejoint la liste des principaux allergènes alimentaires, selon la FDA

Ce changement, qui est entré en vigueur le 1er janvier, résulte de la loi sur la sécurité, le traitement, l'éducation et la recherche en matière d'allergies alimentaires (Food Allergy Safety, Treatment, Education and Research Act, ou FASTER Act), qui a été promulguée en avril 2021.

La FDA étudie depuis plusieurs années la possibilité d'inscrire les graines de sésame sur la liste des principaux allergènes alimentaires, qui comprend également le lait, les œufs, le poisson, les crustacés, les noix, les arachides, le blé et le soja. L'ajout du sésame à la liste des principaux allergènes alimentaires signifie que les aliments contenant du sésame seront soumis à des exigences réglementaires spécifiques en matière d'allergènes alimentaires, notamment en ce qui concerne l'étiquetage et la fabrication.

Les allergies au sésame touchent des personnes de tous âges et peuvent se manifester par une toux, des démangeaisons de la gorge, des vomissements, des diarrhées, des éruptions buccales, un essoufflement, une respiration sifflante et une chute de la tension artérielle, a déclaré à CNN en 2020 le Dr Robert Eitches, allergologue, immunologiste et médecin traitant au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.

La FDA procède à des inspections et à des échantillonnages de produits alimentaires pour vérifier que les principaux allergènes alimentaires sont correctement étiquetés sur les produits et pour déterminer si les installations alimentaires empêchent les contacts croisés avec les allergènes, selon le site web de l'agence.

"Cela signifie que pour les 1,6 million d'Américains souffrant d'une allergie au sésame potentiellement mortelle, la vie s'améliore à partir du 1er janvier 2023", a déclaré Jason Linde, vice-président senior des affaires gouvernementales et communautaires de Food Allergy Research & Education, un important bailleur de fonds privé pour la recherche sur les allergies alimentaires. L'organisation a contribué à l'adoption de la loi FASTER.

Le sésame "est présent dans des dizaines et des dizaines d'ingrédients", a déclaré Jason Linde, mais il n'était pas toujours mentionné nommément.

"Pendant des années, les personnes souffrant d'une allergie au sésame potentiellement mortelle devaient regarder au dos de l'étiquette, appeler le fabricant et essayer de trouver une solution. "Si le sésame était inclus, c'était simplement en tant qu'épice ou arôme naturel.

La nouvelle loi "est une grande victoire pour la communauté des allergiques alimentaires", a déclaré M. Linde.

Le chemin vers l'inclusion

Avant la loi FASTER, la FDA recommandait aux fabricants de produits alimentaires d'inscrire volontairement le sésame comme ingrédient sur les étiquettes des produits alimentaires en novembre 2020. Cette recommandation n'était pas obligatoire et visait à aider les personnes allergiques au sésame à identifier les aliments susceptibles de contenir cette graine.

Selon la réglementation en vigueur avant la recommandation de 2020, le sésame devait être déclaré sur l'étiquette si des graines entières étaient utilisées comme ingrédient. En revanche, l'étiquetage n'était pas obligatoire lorsque le sésame était utilisé comme arôme ou dans un mélange d'épices. Il n'était pas non plus nécessaire pour un produit tel que le tahini, qui est fabriqué à partir de pâte de sésame moulue. Certaines personnes ne savent pas que le tahini est fabriqué à partir de graines de sésame.

Bien que ces conseils aient été appréciés, "les conseils volontaires ne sont que cela - ils sont volontaires", a déclaré M. Linde. "Les entreprises ne sont pas obligées de les suivre, et nombre d'entre elles ne l'ont pas fait.

"La manière dont un allergène est identifié par la FDA comme devant être étiqueté est due à la quantité de personnes allergiques", a déclaré Lisa Gable, ancienne directrice générale de FARE, à CNN. "Prenons l'exemple du sésame : Le nombre de personnes souffrant d'anaphylaxie au sésame a augmenté. Les avis divergent sur les raisons de cette augmentation, mais l'une d'entre elles pourrait être le fait que le sésame est désormais un ingrédient sous-jacent à de nombreuses tendances alimentaires."

Avec la popularité croissante des aliments à base de plantes et des aliments végétaliens, l'utilisation généralisée de noix et de graines est un problème qui se pose de plus en plus souvent, a expliqué M. Eitches.

Conseils de sécurité

"Nous rappelons aux consommateurs que les aliments déjà commercialisés entre États avant 2023, y compris ceux qui se trouvent dans les rayons des magasins de détail, n'ont pas besoin d'être retirés du marché ou réétiquetés pour déclarer que le sésame est un allergène", a déclaré la FDA dans un communiqué daté du 15 décembre. "En fonction de la durée de conservation, certains produits alimentaires peuvent ne pas avoir d'étiquetage allergène pour le sésame à la date d'entrée en vigueur. Les consommateurs doivent vérifier auprès du fabricant s'ils ne sont pas sûrs qu'un produit alimentaire contienne du sésame".

De nombreuses entreprises ont déjà entamé le processus d'étiquetage de leurs produits, mais la vente ou le retrait des produits alimentaires actuellement en rayon pourrait prendre de trois à six mois, a indiqué Mme Linde. Certains aliments, comme les soupes, ont une durée de conservation encore plus longue.

Les personnes allergiques au sésame peuvent se protéger en étant "très prudentes" dans la consommation de certains aliments, en particulier dans les restaurants, a déclaré M. Eitches.

Les restaurants moyen-orientaux, végétaliens et japonais sont plus susceptibles d'inclure différentes formes de graines de sésame dans leurs plats, a-t-il ajouté.

Les personnes qui pensent être sensibles ou allergiques au sésame devraient consulter un spécialiste qui pourra répondre à leurs questions et leur fournir des médicaments ou des dispositifs pour les situations d'urgence, a indiqué M. Eitches.

L'adrénaline et l'épinéphrine sont plus efficaces que la diphénhydramine, a-t-il ajouté. En cas de réaction allergique, il convient de se munir de médicaments ou de dispositifs et de demander une aide médicale.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com