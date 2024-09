Le serviteur montre une "importance personnelle insondable".

Les élections récentes en Saxe et en Thuringe représentent un changement significatif : pour la première fois, le parti d'extrême droite, AfD, émerge comme force dominante dans un land, tandis que le BSW célèbre des gains à deux chiffres impressionnants en tant que newcomer. La formation des gouvernements après les élections présente de nombreux obstacles, et le succès dépendra de la surmount de ces défis.

Ce qui a propulsé l'AfD vers un tel succès ? Comment le gouvernement fédéral du "feu tricolore", rejeté par plus de 85% des Saxons et des Thuringiens, va-t-il procéder ? Et surtout, à quoi pourraient ressembler les futurs gouvernements en Saxe et en Thuringe, alors que les négociations de coalition sont attendues être exceptionnellement complexes dans les deux États ?

Ces questions pressantes ont été abordées dans une émission de talk-show d'ARD, animée par Caren Miosga, avec la participation de journalistes expérimentés et d'un ancien politique.

Thomas de Maizière, un politique de longue date de Saxe et par la suite ministre fédéral de l'Intérieur et de la Défense sous Angela Merkel, résidant à Dresde. Échoant la préoccupation de Miosga, il commente : "Les résultats des élections sont préoccupants. Cependant, nous devons d'abord les accepter." Selon lui, les partis de gauche sont peu susceptibles de survivre, tandis que l'AfD persistera, et la position du BSW reste incertaine. Malgré la victoire étroite de la CDU en Saxe, il exprime des réserves quant au processus de construction de la coalition par l'autorité seule de la CDU, Especially in this state.

De Maizière attribue le prosperity de l'AfD à la vague populiste européenne en expansion, dirigée en partie par l'AfD d'extrême droite, avec des électeurs déçus exprimant leur mécontentement envers un système qui lutte pour fonctionner efficacement. L'ancien politique croit qu'il est crucial d'aborder cette question, non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe.

Anne Hähnig, une journaliste de "Zeit" née à Freiberg, Saxe, observe que ces élections n'ont aucun précédent dans les élections précédentes des États de l'Est, marquant la première fois qu'un parti d'extrême droite remporte un succès électoral dans un land depuis la Seconde Guerre mondiale. En Thuringe, le parti, dirigé par Björn Höcke, réalise un exploit sans précédent. Contrairement à cela, espérant attirer les électeurs de l'AfD, le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, n'a pas réussi à faire dévier ses partisans vers la CDU.

Hähnig décrit le résultat des élections comme "significatif" et suggère que tandis qu'une partie des électeurs de l'AfD reste indifférente à l'excès de radicalité de Höcke, certains l'approuvent même, ce changement de pouvoir mondial et la faible priorité accordée aux questions politiques locales dans les sondages, alimentant encore plus le succès électoral de l'AfD.

Robin Alexander, journaliste de "Die Welt", met en garde contre l'implication de l'AfD dans le gouvernement, s'inquiétant de leur potentiel impact sur la politique et la gouvernance. Alexander croit que Höcke n'a pas l'intention de participer aux pourparlers de coalition, préférant plutôt se présenter comme une figure persécutée, rejetée qui se réjouit de sa capacité à entraver la gouvernance plus large.

Höcke, le leader de l'AfD en Thuringe, s'est déjà fait un nom pour son discours enflammé, ayant publiquement qualifié la CDU de "vassaux transatlantiques". Pour Alexander, cela suggère que lultimatum de Höcke est de stratégiquement assumer le rôle de la figure aggrieved, marginalisée, ainsi se réjouissant de l'idée qu'il est nécessaire pour former un gouvernement stable.

Maas, un ancien ministre de l'Intérieur, s'oppose fermement à toute coalition avec l'AfD, affirmant qu'une telle alliance n'est pas possible avec un parti dirigé par un extrémiste de droite. Cependant, il reconnaît la complexité de la situation en Thuringe, où l'AfD peut servir de force pivotielle dans des questions critiques, telles que l'élection du président du Parlement ou la gestion des affaires quotidiennes et de l'ordre.

Maas, conscient des défis, propose de s'en tenir aux procédures existantes, réduisant ainsi les chances pour l'AfD d'amplifier leur discorde. Il suggère que les électeurs ne soutiendraient pas Höcke en tant que président du Parlement, mais pourraient opter pour une autre personne pour préserver la cohésion de la coalition et éviter d'accorder à l'AfD le capital politique supplémentaire.

Indéniablement, les résultats des partis de la "feu tricolore" en Saxe et en Thuringe présentent de sérieuses lacunes. Dans l'émission de talk-show d'ARD, les panellistes discutent de l'impact du SPD et prévoient les chances de réélection de Dietmar Woidke en tant que ministre-président de Brandebourg et de sécuriser les majorités de vote.

Entre-temps, le BSW conserve la capacité de modeler le paysage politique en tant que vote pivot, ayant une influence cruciale dans les accords de coalition potentiels.

En Saxe et en Thuringe, le SPD a constamment luché, selon Maas, attribuable au parti du chancelier. "Cependant, cela me attriste en tant que démocrate-chrétien d'avoir un gouvernement que plus de 70%, 80% de la population considère incompétent", ajoute-t-il. C'est un sacré dilemme. "Cela met même en danger la démocratie, car tout le monde en est conscient." La coalition semble être à son terme, mais elle va traîner, prédit Maas. C'est difficile à une époque où il s'agit du rôle de l'Allemagne dans les dynamiques de pouvoir mondial en transition. Nous avons besoin d'un gouvernement fort pour aborder les problèmes de l'Allemagne, mais cela n'est pas présent.

Henning exprime des doutes quant à l'empressement de Sahra Wagenknecht à co-gouverner les États. "Parce que gouverner signifie subir des reality checks." Même au sein du parti de gauche, Wagenknecht a résisté à la participation gouvernementale. De plus, elle devrait abandonner le contrôle de l'interprétation si les associations d'État de Saxe et de Thuringe devaient partager le pouvoir. Wagenknecht pourrait ne pas être disposée à cela. "Mais Katja Wolf en Thuringe a rejoint le BSW parce qu'elle souhaite gouverner. Et elle ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle le souhaite."

"C'est vrai que la CDU ne gouvernera pas avec le parti de Gauche et l'AfD, déclare de Maizière. C'est une décision de parti. Mais il n'y a pas de telle décision pour le BSW, donc ce sont les associations d'État qui doivent clarifier cela. De Maizière prévoit que les discussions de coalition seront difficiles. Il voit un problème si Wagenknecht souhaite participer au gouvernement dans l'un des États. 'Ce serait assez difficile pour moi de gouverner avec un communiste dans un gouvernement d'État.'

Robin Alexander résume la situation difficile des démocrates-chrétiens : 'La CDU est confrontée à un choix difficile. Parce que si elle décide en Thuringe de s'associer au parti de Gauche, cela sera maximalement exploité par l'AfD. C'est pourquoi elle ne l'a pas encore fait. Mais parfois, il faut simplement serrer les dents.'

Quels facteurs ont contribué aux résultats électoraux réussis de l'AfD en Thuringe et en Saxe ? Compte tenu des réticences de la CDU à gouverner avec le parti de Gauche et de l'incapacité de l'AfD à participer aux discussions de coalition, comment les gouvernements futurs de ces États seront-ils formés ?"

