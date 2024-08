- Le serviteur du wagon se venge des critiques des pétroliers russes

La présidente de BSW, Sahra Wagenknecht, persiste dans son plaidoyer en faveur de l'importation d'huile russe pour la raffinerie PCK de Schwedt, malgré les critiques croissantes. Elle a déclaré à l'agence de presse allemande que la politique des sanctions s'est avérée inefficace et est une grave erreur. "D'autres pays de l'UE continuent d'acheter de l'huile russe par pipeline", a-t-elle déclaré.

Wagenknecht avait précédemment déclaré que si son parti obtenait un rôle dans le gouvernement suivant après les élections régionales du 22 septembre en Brandebourg, ils pousseraient pour la fourniture d'huile russe à la raffinerie PCK de Schwedt. Cependant, Wagenknecht ne se présentera pas en Brandebourg. Dans le dernier sondage, BSW était à 17 %.

"Un nouveau départ pour Schwedt et la stratégie économique du Brandebourg est essentiel", a souligné Wagenknecht. "Plutôt que de gaspiller 400 millions d'euros dans un prolongement inutile et coûteux du pipeline entre Rostock et Schwedt, l'embargo sur l'huile devrait être levé. Au lieu de cela, cet argent devrait être dirigé vers le site PCK de Schwedt et la région."

Le ministre de l'Économie du Brandebourg, Jörg Steinbach (SPD), a rejeté cette demande. "Les mesures d'embargo font partie de la réponse européenne globale à l'invasion de l'Ukraine par la Russie", a-t-il déclaré au Tagesspiegel samedi. "Par conséquent, elles ne sont pas ouvertes à la négociation." Il a reconnu qu'un scénario d'approvisionnement stable pour Schwedt pourrait être garanti sans huile russe.

Le secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral de l'Économie, Michael Kellner (Verts), de l'Uckermark, a déclaré : "L'huile russe pour Schwedt entraînerait la faillite de la raffinerie et financerait directement la guerre de Poutine contre l'Ukraine par les habitants de la région."

Le chef de groupe parlementaire vert, Benjamin Raschke, a mis en garde contre le fait que le retour à l'huile russe entraînerait une perte de 400 millions d'euros de financement fédéral pour la région et pourrait mettre en danger la sécurité de l'emploi.

Les parts majoritaires sont restées sous la surveillance d'un trustees

La raffinerie PCK du Brandebourg fournit du carburant pour les régions du nord-est. Après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, le gouvernement fédéral a arrêté l'importation d'huile russe au début de 2023, optant pour des sources alternatives. Depuis, le taux d'utilisation n'a pas été atteint comme avant la guerre en Ukraine. Pour transporter plus de pétrole brut, le pipeline de Rostock à Schwedt est prévu pour être "amélioré".

L'installation est contrôlée par des filiales allemandes du conglomérat russe Rosneft, détenant environ 54 %. En septembre 2022, le gouvernement fédéral a placé ces dernières sous tutelle en raison de préoccupations quant à la sécurité d'approvisionnement. L'Agence fédérale des réseaux a compétence, bien qu'elle ne soit pas propriétaire. La tutelle est initialement valable jusqu'au 10 septembre.

Lire aussi: