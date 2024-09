Le service postal des États-Unis propose de multiplier par cinq les prix des timbres en trois ans.

Le service postal des États-Unis a déclaré que le coût de l'affranchissement prioritaire, actuellement fixé à 73 cents, augmenterait cinq fois d'ici 2027, selon un rapport soumis à la Commission de réglementation des postes cette semaine.

La première augmentation de prix est prévue pour juillet 2025 et se produira ensuite tous les janvier et juillet jusqu'en 2027, a révélé l'agence. Cependant, ces augmentations de prix spécifiques attendent l'approbation de la Commission de réglementation des postes.

Le service postal a assuré qu'il n'augmenterait pas les prix en janvier 2025, malgré le nouveau calendrier d'augmentation bi-annuelle, marquant une pause temporaire.

Dans un communiqué, le directeur général des postes Louis DeJoy a déclaré : "Nos méthodes sont couronnées de succès et la projection de l'inflation est en baisse." Par conséquent, il a ajouté : "Nous reporterons la proposition d'augmentation de prix pour les services à dominance de marché jusqu'à au moins juillet."

De plus, le service postal a affirmé son intention de continuer à mettre en œuvre des mesures d'économie et de maintenir ses services et produits à des prix abordables. Il a également souligné que seuls quelques pays facturent moins pour l'affranchissement que les États-Unis.

Le coût d'un timbre prioritaire est passé à 10 cents en 1974, approchant le 200e anniversaire du service. Récemment, en 2002, il était de 34 cents, soit la moitié de son prix actuel.

La part de l'affranchissement prioritaire dans les activités commerciales du service postal diminue en raison de l'essor des communications numériques. Au cours de la dernière décennie, le nombre annuel de lettres individuelles expédiées a diminué d'environ moitié.

