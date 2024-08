Le service météorologique allemand prévoit de fortes orages avec de fortes pluies en Basse-Saxe

Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des orages violents avec de fortes précipitations dans de nombreuses régions de Basse-Saxe mercredi soir. "Il est impossible de dire exactement où cela se produira", a déclaré le météorologue du DWD Michael Knobelsdorf. Mardi soir, des quantités exceptionnellement importantes d'eau sont tombées. Par exemple, le DWD a rapporté 86 litres par mètre carré à Friesoythe, à l'ouest d'Oldenbourg, en trois heures. Selon le météorologue, on parle de fortes précipitations à partir de 15 à 25 litres par heure.

En raison de forts orages, les pompiers du nord-ouest de Basse-Saxe ont été déployés en grand nombre pendant la nuit. Dans le district d'Ammerland, un arbre est tombé sur une ligne électrique, entraînant la fermeture de la circulation ferroviaire entre Leer (Frisie orientale) et Bad Zwischenahn jusqu'à midi, selon la compagnie de chemin de fer.

Le DWD met en garde contre des orages violents dans la Basse-Saxe et le Brême pour mercredi et la nuit de mercredi à jeudi. Certains endroits s'attendent à des orages sévères avec de fortes précipitations, qui ne sont pas censées se déplacer vers l'est avant jeudi matin.

Mardi, des températures très élevées ont été mesurées dans de nombreux endroits. Le DWD a rapporté 35 degrés, par exemple, à Barsinghausen dans la région de Hanovre et à Dörpen dans l'Emsland. À Hambourg, 32,7 degrés ont été mesurés hier.

Les fortes précipitations des orages violents ont causé des inondations dans certaines régions de Basse-Saxe, selon le DWD. Malgré l'avertissement, de nombreuses régions ont été touchées par 15 à 25 litres de pluie par heure mercredi soir.

Lire aussi: