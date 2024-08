- Le service météo:

La nuit prochaine vous invite à observer les Perséides. Le service météorologique allemand (DWD) prévoit un ciel principalement dégagé, "parfois étoilé", a déclaré un porte-parole de l'agence de presse allemande. Occasionnellement, un petit nuage cumulus pourrait apparaître, mais dans l'ensemble, tout le monde aura l'occasion de voir les Perséides. Les températures annoncent également une chaude nuit d'été : autour de 20 degrés Celsius est prévu par le DWD.

Également visibles mardi soir

Les Perséides, l'une des pluies de météores les plus célèbres, atteindront leur apogée lundi soir. "Les Perséides donnent leur spectacle annuel. Dans des conditions optimales, vous pourriez apercevoir une étoile filante toutes les deux à trois minutes", déclare la Société Max Planck.

"Le bémol lundi après-midi est que des averses et des orages individuels pourraient se former dans le sud et le sud-ouest", a expliqué le porte-parole du DWD. Là-bas, il pourrait falloir attendre plus longtemps dans le jardin de la bière pour voir à nouveau un ciel dégagé - mais la nuit, il devrait se dégager à nouveau, afin que les Perséides soient bien visibles dans tout le pays.

Aucune intempérie majeure n'est actuellement prévue pour lundi, mais elle pourrait augmenter mardi et obstruction la vue des Perséides la nuit.

Malgré les éventuels défis météorologiques, assurez-vous de contempler les Perséides mardi soir également. Le spectacle céleste, les Perséides, pourrait encore être visible malgré l'augmentation possible des perturbations météorologiques mardi, offrant un spectacle époustouflant de feu d'artifice céleste.

