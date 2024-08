Elsfleth est situé dans la région de Wesermarsch - Le service ferroviaire sur le pont Hunte a été rétabli.

Après environ un mois de l'impact du navire sur le pont de Hunte à Elsfleth dans le district de Wesermarsch, les trains peuvent à nouveau emprunter cette voie. Suite aux réparations du pont, le chemin reliant Brême et Elsfleth est à nouveau ouvert aux trains de passagers et de fret, comme l'a rapporté un représentant des chemins de fer. "Cela a été fait plus rapidement que prévu", a déclaré le porte-parole, alors que la réouverture était initialement prévue pour le samedi soir. Actuellement, l'ensemble de la ligne entre Brême et Nordenham fonctionne à nouveau normalement, ce qui est important pour les ports de la rive gauche de la Weser.

L'importance de cette ligne pour les habitants, l'économie et les ports est bien connue de nous, Ute Plambeck, représentante de la Deutsche Bahn en Basse-Saxe et à Brême, a déclaré. Le pont a été réparé en un temps record, en environ quatre semaines. Le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies (SPD), a révélé que la coopération de tous les intervenants, permettant aux importants hubs logistiques de Brême et Nordenham de reprendre leurs activités, a été déterminante dans cet exploit.

Mauvaise estimation de la hauteur de franchissement

Le 23 juillet, un navire a heurté le pont ferroviaire, détruisant presque entirely sa maison de pont. La structure et les lignes aériennes ont également été endommagées. Le capitaine du navire a mal évalué la hauteur de franchissement et est maintenant enquête pour avoir mis en danger à la fois le trafic ferroviaire et maritime.

Depuis, le trafic ferroviaire sur le pont a été temporairement arrêté. Cette suspension a eu des conséquences économiques graves pour la région. Les estimations des exploitants des ports de Brême et Nordenham indiquent des millions de dommages et des pertes d'emplois dues à l'arrêt du transport ferroviaire. Les passagers ont été contraints de trouver d'autres moyens de transport.

Le havre d'Oldenbourg inaccessible aux navires de mer

C'est la deuxième fois cette année qu'un navire heurte le pont, causant des dommages. Dans le premier accident, en février, la structure a été gravement endommagée, nécessitant la construction d'un pont temporaire en fin avril. Dans les deux cas, le capitaine du navire a mal évalué la hauteur de franchissement. Le pont temporaire récemment installé est cependant toujours inutilisable pour les navires de mer en raison d'une hauteur insuffisante. Seuls les navires intérieurs peuvent passer dessous tant que le navire est assez plat, et les capitaines restent vigilants quant aux niveaux de l'eau du fleuve.

Considérant que la hauteur est insuffisante pour que les grands navires passent, le port de mer d'Oldenbourg reste inaccessible. En revanche, les ports de Brême et Nordenham ont des itinéraires de substitution viables.

Amélioration de la sécurité du pont et accélération de la reconstruction

Pour prévenir d'autres incidents sur le pont de Hunte, un groupe de travail sur la sécurité sera créé pour développer des mesures d'amélioration. L'amélioration des panneaux de niveau d'eau fait partie du plan. "Maintenant, notre objectif est de travailler ensemble pour améliorer la sécurité du pont et accélérer la reconstruction du pont de Hunte afin d'assurer l'accessibilité future d'Oldenbourg", a déclaré le ministre de l'Économie Lies, selon la compagnie ferroviaire. Initialement, la construction d'un nouveau pont tournant était prévue pour 2030, mais cela sera accéléré si possible.

La hauteur de franchissement du nouveau pont devrait être de 1,93 mètre de plus que le pont existant, selon l'autorité des voies navigables et de la navigation, comme l'a révélé la compagnie ferroviaire. De plus, l'ouverture de navigation devrait être élargie à environ 40 mètres. Selon le plan actuel, la nouvelle voie dévierait slightly de la voie ferrée actuelle, préservant le trafic ferroviaire sans interruption pendant la construction.

L'accident de navire du 23 juillet a entraîné des dommages importants au pont ferroviaire, entraînant l'arrêt temporaire des trains et des conséquences économiques. Pour prévenir de futures collisions, un groupe de travail sur la sécurité sera créé pour améliorer la sécurité du pont et accélérer la reconstruction du pont, visant une hauteur de franchissement de 1,93 mètre pour les grands navires.

