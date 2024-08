- Le service ferroviaire devrait cesser de couvrir les déficits financiers dans le transport de marchandises.

Chaque année, la division fret de Deutsche Bahn, DB Cargo, accumule des pertes massives s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros. Ces pertes ont été constamment couvertes par la société mère. Il semble que la Commission européenne soit sur le point de mettre fin à cette pratique.

Selon la confirmation de DB Cargo à Reuters, la Commission interdira le report de pertes par Deutsche Bahn, régi par un accord de transfert de résultats, pour des raisons de concurrence.

Un représentant a déclaré en réponse aux demandes : "Une solution émerge dans le dossier d'aide d'État de l'Union européenne contre la République fédérale d'Allemagne concernant DB Cargo". La Commission européenne devrait prendre une décision avec des conditions plus tard cette année, indiquant que la fin du contrat de transfert de profits est importante pour cette conclusion.

L'enquête de la Commission européenne, en cours depuis début 2022, touche à sa fin. Cela signifie que DB Cargo devra opérer financièrement de manière indépendante à l'avenir.

L'autorité de la concurrence a donné à DB Cargo environ deux ans pour redevenir rentable, lui permettant de rester une filiale à 100 % au sein du groupe DB. Les paiements de report de pertes antérieurs ne doivent pas être remboursés.

Le gouvernement allemand, le conseil d'administration de DB AG et DB Cargo AG conviennent de la nécessité urgente de résoudre la crise financière à long terme de DB Cargo et de mettre en place des mesures immédiates. Un programme de transformation complet a été établi pour assurer un avenir juridiquement sécurisé pour DB Cargo AG.

DB Cargo est actuellement en pleine restructuration, avec un accent mis sur la réduction des emplois administratifs et le réajustement des domaines d'activité. Les négociations avec le syndicat des chemins de fer et des transports (EVG) sur la transformation sont en cours.

Une partie importante des pertes est générée dans ce que l'on appelle le trafic de wagons isolés. Les charges sont prélevées directement chez les clients industriels et assemblées en longs trains dans les triages. À la gare de destination, ceux-ci sont démantelés, et les wagons sont transportés individuellement plus loin.

De nombreux experts considèrent l'exploitation de cette offre comme économiquement non viable. En conséquence, le gouvernement fédéral fournit une subvention pour soutenir le trafic de wagons isolés.

