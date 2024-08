- Le service ferroviaire a été rétabli sur la ligne de chemin de fer de la vallée du Rhin.

Trains de nouveau en service sur l'itinéraire Rheintalbahn après une pause de trois semaines

Après une interruption de trois semaines entre Rastatt et Baden-Baden, l'une des principales artères ferroviaires nord-sud de l'Allemagne, la Rheintalbahn, est de nouveau opérationnelle. Les Chemins de fer allemands (DB) ont confirmé ce week-end avoir achevé les travaux de construction dans les délais impartis. La compagnie ferroviaire remercie ses voyageurs longue distance et régionaux pour leur tolérance pendant la période de construction. Initialement, il y a eu des problèmes de transport de substitution, en particulier au début de la suspension des travaux.

Jalon important pour le projet de tunnel

Au cours de la période de construction, environ deux kilomètres de voie entre Rastatt et Baden-Baden ont été rénovés. Cette transformation a permis aux voies provenant du tunnel de Rastatt de se connecter à la Rheintalbahn. Divers investissements ont été réalisés dans les infrastructures, notamment le renouvellement des voies et l'installation de nouveaux aiguillages. Cette évolution est considérée comme une autre étape importante vers la mise en service du tunnel ferroviaire.

Restrictions supplémentaires dans le trafic régional

Les passagers du trafic régional peuvent encore s'attendre à des obstacles en septembre. Jusqu'au 9 septembre à 5 h, les travaux ferroviaires se poursuivent à Durmersheim et Rastatt, ainsi qu'à Rastatt et Baden-Baden, impliquant des modifications des structures, des postes d'aiguillage et des aiguillages. En conséquence, les passagers voyageant sur les lignes RE 2 et RE 7 entre Karlsruhe et Offenburg doivent s'adapter à des modifications d'horaires, telles que des retards, des annulations et des transports de substitution, y compris des bus de remplacement occasionnels. Les trains des lignes RE 40, RB 41 et RB 44 seront remplacés par des bus de la gare centrale de Karlsruhe à au moins Rastatt. Le 8 septembre, tous les trains régionaux entre Rastatt et Baden-Baden seront suspendus pour la journée. Des services de bus de substitution seront fournis. Les informations pertinentes peuvent être obtenues dans la section des conseils de voyage sur le site web et l'application des chemins de fer. La compagnie ferroviaire recommande de prévoir un temps de voyage supplémentaire et de considérer des connexions plus tôt si nécessaire.

Les travaux de construction se poursuivent pendant plusieurs années

Les travaux sur la section entre le nouveau tunnel et la connexion Rheintalbahn se poursuivront jusqu'à l'année prochaine. L'inauguration du tunnel est prévue pour la fin de 2026, sans fermeture ultérieure.

Après la première fermeture, il y a eu de vives critiques : la disponibilité des véhicules était jugée insuffisante, tandis que les passagers se plaignaient de la signalétique insuffisante pour les transports de substitution. Les trains de fret se sont également plaints du détour imprévu via la France. Selon la compagnie ferroviaire, les complications sur la route de fret ont été rapidement résolues.

Le fret est transporté sur cet itinéraire âgé de plus de 170 ans entre les ports de la mer du Nord, les zones industrielles importantes de l'ouest de l'Allemagne, la Suisse et le nord de l'Italie. Le système à quatre voies en cours est prévu pour être achevé en 2035, mais la rénovation complète de la Rheintalbahn ne sera pas terminée avant 2041.

La perturbation de l'itinéraire nord-sud entre Rastatt et Baden-Baden, affectant la Rheintalbahn, a posé des défis aux trains de fret, qui ont dû emprunter un détour imprévu via la France.

Maintenant que l'itinéraire nord-sud, plus précisément les deux kilomètres entre Rastatt et Baden-Baden, a été rénové, la Rheintalbahn est à nouveau une artère ferroviaire nord-sud essentielle en Allemagne.

