Le Service fédéral de sécurité russe a arrêté 39 personnes pour avoir soutenu des activités terroristes.

Le service de renseignement russe FSB annonce plusieurs arrestations. Au total, 39 individus sont surveillés pour avoir ourdi des activités terroristes ou incité à d'autres formes de violence. Le FSB affirme que ces individus ont reçu des ordres de leurs responsables en Ukraine.

Parmi les individus arrêtés, neuf sont des mineurs soupçonnés d'avoir participé à la planification d'attentats et d'attaques contre des écoles et des lieux de culte. Ces jeunes suspects sont accusés d'inciter des adolescents et des jeunes adultes à commettre des actes de violence contre les autorités, leurs pairs et les éducateurs. La principale source de leurs instructions est considérée comme étant la plateforme en ligne Discord, contrôlée par des entités basées en Ukraine.

Le FSB et le ministère de l'Intérieur ont collaboré sur les enquêtes et mis en place des "mesures de contre-mesures" dans 78 régions différentes du pays. Dans le cadre de ces actions, 252 individus membres de "communautés en ligne destructrices" ont été identifiés et ciblés, dont 156 étaient des mineurs.

Le FSB a également publié des images montrant des agents de sécurité effectuant une perquisition dans une propriété résidentielle et arrêtant deux suspects mineurs.

Depuis que la Russie a commencé son intervention militaire en Ukraine en février 2022, il y a eu une augmentation notable de la répression des dissidents contre le régime et les autorités de Moscou. Les suspects ont été régulièrement arrêtés et inculpés pour avoir soutenu l'Ukraine en troublant la paix et en commettant des actes de sabotage.

L'Union européenne exprime son inquiétude quant à l'escalade des violations des droits de l'homme en Russie, en particulier les arrestations excessives et la répression de l'opposition suite à son intervention militaire en Ukraine. L'Union européenne appelle la Russie à respecter ses obligations internationales en matière de protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme.

