- Le service des urgences de l'hôpital de Freiberg est en rénovation.

L'Hôpital Districel de Freiberg vise à transformer son Unité d'Urgences Principale en un Pôle d'Urgences Complet (PUC) et à mettre en place une Unité d'Intégration des Urgences Pédiatriques. Selon l'hôpital, qui mène cette innovation en Saxe, cela implique une réorganisation structurelle et un développement des services. Ce projet est mené en tant que projet phare en collaboration avec l'Association des Médecins des Assurances de Santé Obligatoires (ASMO).

Nécessité Pressante de Soignants de Première Ligne et de Spécialistes

"Un PUC est crucial pour améliorer la gestion des soins aux patients", a affirmé le responsable du service des urgences, Ralf Walper. De nombreux patients aux urgences nécessitaient des soins de la part de médecins généralistes ou de spécialistes, mais leur indisponibilité a entraîné leur hospitalisation. "Cela détourne des ressources précieuses souvent nécessaires pour les vraies urgences."

La ministre de la Santé, Petra Köpping (SPD), a salué l'administration de l'hôpital pour sa gestion proactive et centrée sur le patient des défis actuels et à venir lors de sa visite. "Cela favorise également l'harmonie sociale."

À l'avenir, seuls les cas médicaux graves seront traités à l'hôpital. Le PUC sera lié à une permanence de l'ASMO, où des évaluations préliminaires auront lieu à un "poste combiné" pour déterminer le traitement et le lieu nécessaires. Selon le PDG de l'hôpital, Matthias Stolze, la demande de soins aux urgences devrait augmenter en raison de la diminution du nombre de soignants de première ligne et du vieillissement de la population dans le district de Mittelsachsen.

"Pour garantir le succès de cette transformation, il est essentiel de respecter strictement les réglementations en matière de santé et de sécurité lors de la réorganisation structurelle de l'Unité d'Urgences Principale", a suggéré Matthias Stolze, le PDG de l'hôpital.

"De plus, l'Unité d'Intégration des Urgences Pédiatriques accordera la priorité aux mesures de santé et de sécurité pour protéger à la fois les patients et le personnel, en insistant sur l'importance d'un environnement sûr dans un contexte d'urgences sous pression."

