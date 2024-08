Le séparatiste catalan Puigdemont quitte l'Espagne après avoir évité son arrestation, selon un allié

Jordi Turull a déclaré à la radio RAC1 qu'il ignorait si Puigdemont avait déjà atteint sa résidence de Waterloo, où il vit depuis sept ans en exil auto-imposé depuis sa tentative infructueuse de faire sécession de la Catalogne en 2017.

L'apparition briève de Puigdemont sur le sol espagnol et sa fuite, à la hauteur d'un film de cape et d'épée, a énervé les opposants conservateurs déjà mécontents de l'amnistie accordée par le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez aux séparatistes en échange de leur soutien à son gouvernement minoritaire.

La situation empire pour Sanchez, car Turull a déclaré que Junts réévaluait son soutien car la Cour suprême avait décidé que la loi d'amnistie ne s'appliquait pas à Puigdemont et à deux autres personnes, toutes accusées de détournement de fonds.

Il a déclaré que le soutien de Junts aurait "un chemin très étroit ou pas de chemin du tout" à moins que Madrid ne pousse fortement pour l'application de la loi d'amnistie à tous.

"La situation a beaucoup changé en raison du contexte et des paramètres qui ont rendu notre accord possible, et nous devons voir si cela a encore un sens", a déclaré Turull.

L'accusation contre Puigdemont concerne un référendum sur l'indépendance de 2017 déclaré illégal par les tribunaux espagnols. Puigdemont affirme que le vote était légitime, et donc que les accusations liées n'ont pas de fondement.

Sanchez et son gouvernement sont restés remarquablement silencieux et ont décliné une demande de réponse à la menace de Junts et aux critiques de l'opposition.

Le ministre de la Présidence, Felix Bolanos, a déclaré aux journalistes à Paris que l'opération était entre les mains de la police catalane, les Mossos d'Esquadra.

"Ce sont les forces de police responsables de l'exécution des ordres de la Cour suprême", a-t-il déclaré.

Puigdemont 'avait prévu d'aller au parlement'

Turull, qui a été pardonné en 2021 après avoir purgé trois ans de prison pour rébellion, sédition et détournement de fonds dans le cadre de la tentative de sécession, a déclaré que Puigdemont avait prévu d'assister à un vote au parlement de Catalogne pour confirmer le socialiste Salvador Illa comme nouveau chef du gouvernement régional.

"Il n'est pas venu se faire arrêter en Espagne, mais pour exercer ses droits politiques."

Mais au lieu de marcher de la manifestation au parlement, Puigdemont est monté dans une voiture en raison de préoccupations pour sa sécurité, et a décidé à la dernière minute de partir car il croyait qu'il ne serait pas autorisé à entrer, a déclaré Turull.

Il a ajouté que Puigdemont ne voulait pas offrir l'occasion d'une photo de lui en train d'être arrêté.

L'avocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, a confirmé dans une interview à la radio RAC1 que Puigdemont avait quitté l'Espagne et a déclaré qu'il ferait une déclaration publique "dans les jours à venir".

Entre-temps, les Mossos d'Esquadra et l'administration de Sanchez font face à des questions sur leur échec à arrêter le fugitif le plus connu d'Espagne lorsqu'il était en vue.

Le vendredi, le juge de la Cour suprême chargé de l'enquête contre Puigdemont pour son rôle dans la tentative de sécession en 2017 a demandé aux Mossos de s'expliquer sur cet échec spectaculaire.

Le juge Pablo Llarena a également demandé des explications au ministère de l'Intérieur national, y compris tout ordre de surveillance des frontières.

L'apparition surprise de Puigdemont en Espagne a choqué le monde, suscitant un remue-ménage politique en raison de la nature sensible de son cas. Pendant ses sept ans d'exil auto-imposé, Puigdemont était devenu un symbole de l'intérêt du monde pour le mouvement de sécession de la Catalogne.

