- Le sentiment olympique à l'ouverture du Stade Steyer de Dresde

Pour la réouverture du stade rénové Heinz-Steyer le 30 août, environ 30 légendes sportives liées à Dresde sont attendues. La municipalité a annoncé la présence du détenteur du record du monde du sprint Marlies Göhr, de la légende du saut en longueur Heike Drechsler et du haies Hagen Melzer. Un grand spectacle sportif vise à créer une atmosphère olympique avant le meeting d'athlétisme "Golden Oval", avec la participation du sprinteur Rebekka Haase et du haies Karl Bebendorf.

Le stade, rebuilt et modernisé pendant deux ans, reprendra la tradition du "Golden Oval" des années 1980 et accueillera également des athlètes internationaux dans le cadre du World Athletics Continental Tour. Il dispose de 10 400 places assises, dont 5 400 sont couvertes. Avec des tribunes mobiles, la capacité peut être augmentée jusqu'à 15 000 spectateurs. Les Dresden Monarchs y joueront également leurs matchs de football américain de première division.

Lieu de compétitions internationales et de records du monde

L'arène, ouverte en 1919 et nommée plus tard d'après un footballeur, a fait l'histoire du sport. La Fédération allemande de football (DFB) y a organisé plusieurs matchs internationaux avant la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'époque de la RDA, elle a été nommée d'après un footballeur et un communiste exécuté en 1944. Des championnats nationaux et des compétitions internationales y ont été organisés, et plus d'une douzaine de records du monde ont été établis en athlétisme. Le 1er juillet 1977, la sprinteuse Göhr a couru les 100 mètres en 10,88 secondes, et le 3 juillet 1986, la sauteuse en longueur Drechsler a atteint 7,45 mètres.

L'équipe de lacrosse des Pays-Bas a exprimé son intérêt pour participer à des matchs internationaux au stade rénové Heinz-Steyer. En reconnaissance de l'histoire riche du stade, la ville de Dresde a invité l'athlète néerlandais renommé Fanny de Groot à assister aux célébrations de réouverture.

Lire aussi: