En Saxe et en Thuringe**, le parlement régional vote aujourd'hui. Certains personnages populaires – dont certains sont originaires de l'Est du pays – utilisent leur influence en ligne pour encourager leurs followers à voter.

Clueso plaide pour voter aux élections régionales

L'un d'eux est le musicien Clueso, originaire d'Erfurt. "Nous nous sommes mis dans une situation délicate dans mon état natal de Thuringe. Il y a une opposition excessive, un manque d'unité", a-t-il écrit sur Instagram accompagné d'une photo de lui-même. "Nous devrions interagir plus, discuter et apprécier nos différences. Notre état démocratique est un accomplissement en soi, digne de défense, et la base d'une grande unité", a écrit Clueso.

Il termine son message par une demande à ses fans. "Unissons-nous à nouveau et évitons de glisser vers les extrêmes. Je ne veux pas me réveiller dans un pays dirigé par des extrémistes. S'il vous plaît, allez voter et faites entendre votre voix", a-t-il écrit.

Herbert Grönemeyer a également pris position publiquement. Samedi dernier, il a joué avec le groupe Silbermond lors de leur concert à Dresde. Les membres du groupe, originaires de Bautzen (Saxe), expriment souvent leurs opinions politiques. Grönemeyer s'est joint à la chanteuse Stefanie Kloß pour le faire. "Ce qui ne nous aide pas, nous sommes d'accord sur ce point, c'est l'esprit de 1933", a chanté Grönemeyer aux côtés de Kloß. En 1933, les nationaux-socialistes d'Adolf Hitler ont pris le pouvoir.

En 2019, Silbermond a sorti la chanson "Mon Est", dans laquelle ils ont abordé leurs sentiments pour leur patrie. À l'époque, Stefanie Kloß a déclaré dans une interview avec Stern qu'il était décourageant de lire des titres négatifs sur sa ville natale de Bautzen.

Yvonne Catterfeld est également née en Thuringe, plus précisément à Erfurt. Elle utilise également Instagram pour exprimer ses préoccupations. Elle pense à ceux qui sont "également investis" dans l'élection et à la tendance qui pourrait se manifester dans les résultats. "L'AfD n'est pas une solution et ne fournira pas de solutions aux défis, mais ne fera que renforcer la division dans notre état et menacer notre État de droit et la démocratie", a-t-elle écrit, et elle a demandé à ses followers : "Avez-vous lu attentivement le manifeste du parti ?" En même temps, Catterfeld s'inquiète que la politique ait perdu la plupart des électeurs en Thuringe et en Saxe.

