Le sentier des orchidées dans la réserve de biosphère de l'UNESCO Bliesgau en Sarre figure parmi les candidats pour le "Merveille de la nature de l'année 2024". La Fondation Heinz Sielmann et l'Association allemande de randonnée appellent tous les amoureux de la nature à voter en ligne pour des phénomènes naturels et des sites. Il y a neuf merveilles de la nature à choisir, toutes accessibles le long de sentiers de randonnée, a annoncé l'Association allemande de randonnée à Cassel. L'initiative vise à renforcer la prise de conscience de l'environnement et à protéger la nature.

Le sentier des orchidées, situé dans le sud-ouest de la Sarre, serpente à travers la zone des orchidées de Gersheim, qui abrite Nearly la moitié des espèces d'orchidées présentes en Allemagne. "Le climat méditerranéen et les sols pauvres en nutriments favorisent des écosystèmes rares", ont déclaré les initiateurs. Les autres candidats pour la "Merveille de la nature de l'année" viennent de Bade-Wurtemberg, de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, de Saxe et de Thuringe.

