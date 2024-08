- Le sénateur Grote a accusé le FDP d'entraver l'adoption des règlements sur les armes à feu.

Hambourg propose des réglementations sur les armes plus strictes

Depuis des années, Hambourg suggère des mesures claires pour renforcer les réglementations sur les armes et les interdictions de couteaux dans les zones publiques telles que les gares et les trains, ainsi que sur les trains eux-mêmes. Cependant, ces propositions ont été bloquées par le FDP au niveau fédéral, empêchant ainsi tout changement significatif des lois sur les armes. Grote a insisté : "Ces propositions doivent être mises en œuvre sans tarder."

Le ministre fédéral de la Justice, Buschmann, a proposé une discussion sur la modification de la loi sur les couteaux. "Nous allons maintenant débattre au sein du gouvernement fédéral de la manière dont nous pouvons renforcer nos efforts contre ce type de violence liée aux couteaux", a déclaré le politique du FDP à "Bild am Sonntag".

Selon les recommandations de Faeser, le public ne peut porter que des couteaux dont la lame mesure jusqu'à six centimètres, au lieu des douze centimètres actuels. Une interdiction générale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux est également proposée.

Les responsables de Hambourg attristés par l'attaque de Solingen

Les dirigeants politiques de Hambourg ont été choqués par l'incident de Solingen. Carola Veit, présidente du Parlement de Hambourg, a publié sur la plateforme X : "La haine incompréhensible envers les fêtards joyeux est utterly baffling, senseless, et profondément déconcertante. Mes pensées sont avec les membres de la famille des victimes, et j'espère un prompt rétablissement pour les blessés."

Katharina Fegebank, la mairesse verte et sénatrice de la Science de Hambourg, a également exprimé son choc sur la plateforme X. "L'événement tragique de Solingen est odieux et inhumain", a-t-elle écrit, avant d'exprimer son soutien aux victimes, à leurs familles et à tous les habitants de Solingen.

Dennis Thering, président de l'CDU et chef du groupe parlementaire de Hambourg, a exprimé sa tristesse et envoyé ses condoléances aux personnes touchées par la tragédie de Solingen. "En ces moments difficiles, mes pensées sont avec tous ceux qui sont touchés par cet événement terrible à Solingen", a-t-il écrit, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et de la force aux familles des victimes.

Les représentants des églises ont également déploré l'attaque. L'évêque de l'EKD Kirsten Fehrs et le président de la Conférence des évêques allemands, Georg Bätzing, ont déclaré conjointement : "En tant qu'églises, nous partageons la douleur des familles des victimes et prions pour les blessés et les décédés. Cette violence barbare est injustifiable. L'incident de Solingen révèle un abîme de mal qui met en question notre humanité." Bätzing est l'évêque de Limburg, et Fehrs est l'évêque de l'Église du Nord.

Le soir de l'anniversaire des 650 ans de Solingen - la "Fête de la diversité", un homme a attaqué des passants au hasard. Il s'est ensuite enfui dans la confusion et la panique initiale. Deux hommes, âgés de 67 et 56 ans, ainsi qu'une femme de 56 ans, ont perdu la vie. Huit personnes, dont quatre grièvement blessées, ont également été attaquées. L'État islamique a revendiqué l'attaque, mais il n'y a actuellement aucune confirmation des autorités de sécurité que celle-ci était inspirée de l'idéologie islamiste.

La police arrête un homme syrien de 26 ans

Selon "Der Spiegel", le suspect qui s'est rendu à la police allemande samedi soir a revendiqué l'attaque. L'homme est arrivé en Allemagne à la fin de l'année 2022 et a demandé l'asile. Il n'était pas Previously identified as an Islamic extremist to security authorities. Le bureau du procureur général fédéral a pris en charge l'affaire et enquête sur le suspect pour meurtre et implication dans l'organisation terroriste IS.

À la suite des propositions de Hambourg, il est nécessaire de procéder à une révision complète et éventuelle de la ['Loi sur les armes'], notamment en raison de la violence liée aux couteaux qui ne cesse d'augmenter. Les obstacles actuels au niveau fédéral, principalement de la part du FDP, doivent être abordés pour mettre en œuvre efficacement des lois sur les armes plus strictes.

À la suite de l'attaque de Solingen, la demande de révision de la ['Loi sur les armes'] a pris de l'ampleur, mettant en évidence la nécessité de réglementations plus strictes pour prévenir de telles tragédies.

Lire aussi: