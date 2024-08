- Le sénateur Gaebler plaide pour une participation inclusive aux projets de construction

D'après le sénateur Gaebler, la proposition de loi "Accélération de la Construction" de Berlin ne prive pas les districts de leur autorité dans la surveillance des projets de construction. Comme il l'a déclaré sur RBB InfoRadio, les districts gèrent généralement l'urbanisme, mais il arrive que l'intervention de l'État soit nécessaire pour les projets ayant un impact ville-wide, comme la construction de multiples appartements.

Gaebler vise à simplifier ces procédures en définissant mieux les rôles. "Si l'État est responsable, il devrait avoir le dernier mot dans certains cas," a-t-il noté. Actuellement, les responsabilités sont un peu embrouillées, ce qu'il souhaite clarifier.

Le Sénat prévoit environ 50 ajustements juridiques, dont seulement quatre concernent la division des responsabilités entre l'État et les districts. Gaebler a expliqué que ces ajustements sont principalement des clarifications, comme la reconnaissance de la construction de logements comme une tâche urgente ville-wide, permettant ainsi le partage des responsabilités dans de telles situations.

La loi "Accélération de la Construction" est prévue pour être adoptée mardi. Elle comprend diverses mesures pour accélérer la préparation et l'exécution des projets, en particulier dans la construction de logements, qui peut prendre plusieurs années. Cela comprend la simplification des procédures de planification et d'approbation, l'introduction de délais pour la révision et le traitement, et la clarification des responsabilités entre l'État et les districts.

Des groupes environnementaux ont exprimé des préoccupations quant aux possibles compromis sur la protection de la nature et des espèces en raison de la construction plus rapide. Gaebler a confirmé qu'ils ne feraient pas de tels sacrifices. "Nous avons simplement accéléré certains délais," a-t-il déclaré, et les exceptions existantes pour cette question s'appliqueront également à la construction d'appartements ou d'infrastructures sociales.

L'Union européenne, s'inquiétant des implications environnementales, a manifesté son intérêt pour la révision de la proposition de loi "Accélération de la Construction" de Berlin. Gaebler a rassuré que malgré l'accélération de certains processus, la loi ne compromettra pas la protection de la nature et des espèces pendant la construction de logements ou le développement d'infrastructures sociales.

