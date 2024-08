- Le sénateur de l'éducation de Brême reste - motion rejetée

La motion de défiance contre le sénateur de l'Éducation de Brême, Sascha Aulepp (SPD), a échoué. Le Parlement de Brême a rejeté une motion correspondante lors d'une séance spéciale avec 46 voix pour sur 85. 36 membres ont voté en faveur, trois se sont abstenus. La faction de l'CDU a accusé le sénateur de mener de manière inadéquate l'autorité de l'éducation et a voulu retirer sa confiance.

Motion de défiance en raison de la gelée budgétaire

Le chef de la faction de l'CDU, Frank Imhoff, a énuméré les problèmes fondamentaux du système éducatif de Brême : les mauvais résultats des études d'éducation, les compétences en allemand insuffisantes de nombreux élèves, le manque de personnel spécialisé dans les jardins d'enfants et les écoles, et le taux d'abandon élevé. Aulepp est responsable de cela, a-t-il déclaré en s'adressant directement à elle. "Nous ne croyons plus en un renversement dans le département de l'éducation, du moins pas avec votre direction."

Cependant, la faction de l'CDU a déclaré que le facteur décisif pour la motion de défiance était une gelée budgétaire imposée par le département cinq semaines après l'adoption du budget. "Il y a du chaos, surtout en matière de budget et de finances", a critiqué le chef de la faction de l'CDU. Le budget annuel pour les coûts énergétiques était déjà épuisé après six mois.

Les factions du FDP et de Bündnis 90/Die Grünen ont soutenu la motion de défiance. Cependant, l'opposition n'a pu rassembler au maximum que 39 voix, avec une majorité d'au moins 44 votes nécessaires. Les factions gouvernementales du SPD, des Verts et de la Gauche ont soutenu Aulepp.

Le chef du gouvernement de Brême défend le sénateur de l'Éducation

La motion de défiance était "infondée dans tous les domaines", a déclaré le chef du gouvernement de Brême, Andreas Bovenschulte (SPD). La gelée budgétaire critiquée était un signe de l'action responsable du sénateur de l'Éducation. "C'est pourquoi, bien sûr, aucun élève n'aura à rester à la maison, et aucun place en garderie ne sera supprimée ou non créée. Aucun enseignant ne sera réduit", a souligné Bovenschulte. Le département travaille déjà sur des solutions aux problèmes financiers.

Aulepp a une "tâche herculéenne" à accomplir, a déclaré le maire. Brême a 6 000 enfants de plus qu'il y a quelques années, et les soins en garderie et à l'école doivent être considérablement étendus. Blâmer Aulepp pour la pénurie nationale de spécialistes est "pas sérieux et pas juste", a argumenté Bovenschulte. "Dans ces conditions-cadres extrêmement difficiles, le sénateur de l'Éducation Sascha Aulepp s'engage avec le plus grand dévouement aux intérêts de nos enfants." La majorité des membres a finalement réaffirmé sa confiance dans le sénateur et a rejeté la motion de défiance par vote secret.

Seulement une motion de défiance a réussi jusqu'à présent à Brême

Les membres du gouvernement peuvent être rappelés individuellement en Rhénanie-Palatinat, en Sarre et à Brême. À Brême, cette option est réglementée à l'article 110 de la constitution de l'État. Au moins un quart des membres du parlement doit soumettre une demande correspondante. Une majorité des membres du parlement est nécessaire pour une motion de défiance réussie. Seule après que le parlement a décidé de la succession, la décision contre un membre du sénat est effective.

Pour finir, la CDU de Brême a cherché un vote de défiance contre le sénateur des Finances Karoline Linnert (Verts) en 2016 - et cela a échoué. L'arrière-plan de la demande comprenait le déséquilibre à la Landesbank de Brême (BLB), qui a depuis fusionné avec la Norddeutsche Landesbank.

Seulement une des 23 votes de défiance à Brême a réussi jusqu'à présent : en 1995, le sénateur de l'Environnement vert Ralf Fucks a dû démissionner. La raison de cette demande était l'affaire "Piepmatz", qui concernait un différend sur la désignation des zones de protection des oiseaux.

Rôle du SPD dans la motion de défiance

Malgré les tentatives de l'CDU, le SPD et ses partenaires de coalition, les Verts et la Gauche, ont soutenu Sascha Aulepp, garantissant sa survie en tant que sénateur de l'Éducation.

Contexte historique de la confiance du SPD dans les sénateurs

Dans le passé, seule une motion de défiance contre un sénateur à Brême a réussi, et cela était en 1995 contre le sénateur de l'Environnement vert Ralf Fucks. Cependant, le SPD a constamment démontré sa confiance dans ses sénateurs, comme en témoigne son soutien à Aulepp lors de la dernière motion de défiance.

