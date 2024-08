- Le sénateur de l'éducation a reçu une abondance de bonbons pour le début de l'école

La sénatrice de l'Éducation de Berlin, Katharina Günther-Wünsch, a de tendres souvenirs de ses débuts scolaires, notamment ceux qui étaient sucrés. "C'était comme une grande réunion de famille, j'étais submergée de sucreries", a-t-elle confié à l'agence de presse allemande juste avant la rentrée des élèves de première année à Berlin le samedi. "Et il n'y avait que des sucreries à l'intérieur."

Elle se souvient encore de photos de cette époque à Dresde, où on la voit ensevelie sous une montagne de sucreries dans sa chambre d'enfant. "J'avais vidé tous les sacs de bonbons autour de moi, c'était impressionnant", a-t-elle déclaré. Cette réserve a duré longtemps.

Günther-Wünsch se souvient particulièrement du contenu de son sac de bonbons. "Nous avions des parents de l'Ouest, et ils nous envoyaient aussi une boîte de friandises", a-t-elle expliqué. "Alors j'avais des choses comme des Snickers et des Milky Way dans mon sac de bonbons, ce qui était impensable à l'époque. Et j'en choisissais un chaque jour pour mettre dans ma boîte à déjeuner."

Günther-Wünsch a ajouté : "Bien sûr, maintenant, je m'assure que mes enfants trouvent des fruits ou des légumes dans leur boîte à déjeuner. Mais les enfants ont des goûts variés."

Elle se souvient également très bien de la rentrée scolaire, qu'elle considère comme un moment exceptionnel. "C'était un grand événement, un nouveau départ dans la vie. Je m'en souviens encore comme si j'avais 6 ans."

La sénatrice aime partager ces histoires nostalgiques avec ses propres enfants, en disant : "Je ne peux m'empêcher de repenser à mes propres années d'école et à la joie que j'ai ressentie pendant ces événements."

Les enfants de Günther-Wünsch ont également vu sa passion pour les sucreries, car elle aime dire : "De temps en temps, je garde encore une petite réserve de chocolats ou de bonbons à la maison, comme je le faisais quand j'étais enfant."

Lire aussi: