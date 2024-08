- Le sénateur approuve la rénovation de la voie ferrée Hambourg-Berlin.

Hamburg's Transport Chief, Anjes Tjarks, se réjouit de la rénovation de la ligne ferroviaire Hamburg-Berlin. "Depuis des années, le réseau ferroviaire allemand fonctionne sur le principe de l'utilisation et de l'élimination. De nombreuses parties du réseau principal ont désespérément besoin de réparations", a déclaré un porte-parole de l'autorité de la transition des transports et de la mobilité lundi. Il est juste et nécessaire que le gouvernement fédéral injecte de l'argent dans la modernisation du réseau ferroviaire. Le gouvernement fédéral consacre ainsi 2,2 milliards d'euros rien que pour le trajet vers Berlin. "Nous soutenons généralement les améliorations de l'infrastructure, même si nous savons que cela causera des désagréments pour les voyageurs", a ajouté le communiqué. Deutsche Bahn a prévu de mettre en place un trafic de remplacement par bus et des détours pour minimiser les perturbations autant que possible.

Moins de trains et des durées de voyage plus longues

La rénovation de la ligne ferroviaire entre Hamburg et Berlin a commencé ce week-end. Les voyageurs du trafic longue distance et régional doivent s'attendre à une réduction significative du nombre de trains jusqu'au 14 décembre. En trafic longue distance, seuls deux des quatre lignes habituelles seront opérationnelles. Les autres trains seront détournés via Stendal (Saxe-Anhalt), ajoutant 45 minutes au temps de voyage et ne circulant qu'une fois par heure au lieu de deux. En trafic régional entre Hamburg et Schwerin, des bus de remplacement sont en service.

Le politique Vert restera-t-il fidèle à sa politique sans voiture ?

L'autorité n'a pas commenté la manière dont le sénateur se rendra à Berlin dans les mois à venir compte tenu de la rénovation de la ligne ferroviaire. La semaine dernière, le Sénat a confirmé que Tjarks ne dispose pas d'une voiture de fonction. "Au lieu de cela, il utilise un système de mobilité mixte, y compris les transports en commun, les trains régionaux et longue distance, ainsi que le bicycle", a été leur réponse à une question du groupe parlementaire AFD.

