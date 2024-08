- Le Sénat veut approuver la "Législation de construction plus rapide".

Le Sénat s'efforce d'accélérer la construction de logements à Berlin et dans divers autres projets. Ils vont se prononcer sur un projet de loi sur la "Loi de construction rapide" à 13h00 le mardi. Ce projet de loi comprend de nombreuses stratégies pour accélérer la planification et l'exécution, en particulier pour les projets de logement, qui peuvent prendre des années actuellement.

Parmi les stratégies figurent la simplification et la normalisation des processus de planification et d'approbation, la fixation de délais de revue et de traitement, et la clarification des responsabilités entre les niveaux de l'État et du district. Le niveau de l'État aura plus de contrôle sur certaines procédures. L'un des objectifs des nouvelles réglementations est de donner aux constructeurs des délais plus précis pour obtenir un permis de construire, facilitant ainsi une meilleure planification.

Cependant, les groupes environnementaux ont exprimé des préoccupations quant à l'impact potentiel sur la nature et la préservation des animaux en raison de la construction plus rapide. À la fois les Verts et la Gauche ont exprimé leur opposition à la loi, qui est toujours en débat à la Chambre des représentants et devrait y être prise en décision finale cette année. Inversement, l'industrie de la construction a approuvé les nouvelles règles.

