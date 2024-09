- Le Sénat propose la mise à disposition de terres pour la construction d'environ 222 000 maisons d'ici 2040

Selon le Sénat, Berlin a besoin d'environ 222 000 nouveaux logements d'ici 2040. Le sénateur Christian Gaebler (SPD) pour le développement urbain a déclaré cela mardi, mentionnant que le terrain nécessaire est disponible, mais qu'il doit être utilisé correctement. Une réservation supplémentaire de terrain pour 50 000 unités est essentielle pour la sécurité future, mais l'emplacement n'a pas encore été déterminé. Par conséquent, la discussion sur les emplacements potentiels pour les logements dans des zones comme Tempelhof ou d'autres terrains vagues reste pertinente à court et à long terme.

Le Sénat a approuvé le plan de développement urbain Logement 2040 et le plan de développement urbain Économie 2040, qui précisent comment les demandes de terrain pour les logements, les industries et les entreprises peuvent être équilibrées.

Gaebler a partagé la répartition des appartements nécessaires : il y a actuellement un déficit de 137 000 unités, et 85 000 de plus sont nécessaires en raison de la croissance démographique. Environ la moitié de ces appartements devrait être axée sur l'intérêt public - dans des entreprises de logement public, des coopératives ou d'autres formes orientées vers le social, comme l'a expliqué le politique du SPD.

Le plan de développement urbain Logement a identifié un total de 24 nouveaux quartiers. Plusieurs d'entre eux sont en construction ou en phase de planification. Gaebler a cité Europacity et Stadtgut Hellersdorf comme deux projets presque terminés. De plus, d'autres projets tels que Stadteingang West ou TXL Nord ont été ajoutés en tant que nouveaux quartiers.

Des plans détaillés existent déjà pour le quartier Schumacher, qui pourrait potentiellement accueillir 5 000 résidents. Le Sénat a autorisé le plan de construction pour la première phase de 810 unités, qui devrait commencer plus tard cet été 2026.

De plus, la sénatrice de l'Économie Franziska Giffey (SPD) a discuté des besoins en terrain pour les industries et les entreprises, qu'elle estime pouvoir être couverts : une demande projetée de 640 hectares d'ici 2040 - environ 40 hectares par an - fait face à un potentiel de 1 240 hectares. Cependant, seul environ 330 hectares peuvent être utilisés immédiatement, avec seulement une partie en propriété de l'État. "Cela suffit pour répondre à la demande de terrain pendant environ trois ans." D'autres potentiels doivent être exploités et utilisés efficacement.

Giffey a mis en évidence la croissance des loyers commerciaux et des prix du terrain, en soulignant la nécessité de terres abordables pour maintenir les entreprises dans la ville et empêcher leur relocalisation dans les zones environnantes, y compris la perte de taxes commerciales.

La Commission chargée de la mise en œuvre du plan de développement urbain Logement 2040 et du plan de développement urbain Économie 2040 s'assurera que le terrain nécessaire pour les logements et les industries est utilisé efficacement. La sénatrice Giffey a suggéré que la Commission devrait se concentrer sur l'identification et l'exploitation des potentiels pour des terres abordables, car les loyers commerciaux élevés et les prix du terrain représentent une menace pour les entreprises qui restent dans la ville.

Lire aussi: