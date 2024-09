- Le Sénat ne parvient pas à résoudre les problèmes éducatifs dans les écoles

Au Sénat, la question de l'approvisionnement en nourriture pour les établissements scolaires par un fournisseur important est restée sans réponse. Selon la sénatrice Christine Richter, "Ce n'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui." Cependant, le ministère de l'Éducation travaille activement avec les districts locaux et le prestataire pour résoudre les problèmes et assurer un fonctionnement sans heurts et une livraison de nourriture cohérente.

D'un autre côté, les Verts et la Gauche s'inquiètent. Les représentants des deux partis d'opposition au Parlement régional ont proposé de discuter de cette question lors de la réunion inaugurale après les vacances d'été, sous le titre "Débuts scolaires gâchés : manque de nourriture, étudiants affamés, personnel enseignant insuffisant." "Le chaos dans le service de restauration met en évidence l'incapacité de la coalition à développer des processus efficaces pour la ville", a déclaré le chef de fraction des Verts, Sebastian Walter. "Le délai était trop court, les quantités sous-estimées. Lors de la prochaine session, nous exigerons donc des réponses : comment le gouvernement compte-t-il résoudre ces problèmes ?"

Après les vacances d'été, de nombreuses plaintes ont été déposées dans les écoles de Berlin concernant une entreprise de restauration scolaire, qui, selon le ministère de l'Éducation, dessert environ 100 écoles. Les critiques visaient les retards de livraison, les quantités insuffisantes et les plats souvent froids.

Le ministère de l'Éducation fait face à des appels à la démission de l'entreprise de restauration en raison des problèmes persistants, selon le chef de fraction des Verts, Sebastian Walter. Face à ces défis, les partis d'opposition plaident pour la démission de l'entreprise et son remplacement par un autre prestataire, afin d'améliorer les services de restauration pour les étudiants.

