- Le séjour scolaire de l'été est terminé, il est temps de reprendre les études.

Après six semaines de vacances d'été, les rigueurs de la vie quotidienne reprennent dans les 1810 écoles de Hesse, en 1810. Aujourd'hui, plus de 810 000 jeunes esprits occupent leurs bancs dans tout l'État, parmi lesquels 60 400 enfants de maternelle – 1 600 de plus qu'à l'année scolaire précédente. En conséquence, la population enseignante a également augmenté de 1 000 personnes, totalisant 65 000 éducateurs, selon les rapports du ministère de l'Éducation. Cependant, des voix dissidentes pointent vers une pénurie potentielle d'enseignants qui s'aggrave.

La plupart des étudiants peuvent être enseignés après le déjeuner : Environ un quart de tous les établissements scolaires fonctionnent à temps plein, selon la déclaration du ministère. Depuis l'année scolaire 2013/2014, il y a eu une augmentation significative du nombre d'écoles à temps plein dans le Hesse, ce qui améliore la flexibilité du travail pour les familles.

Propagation des traditions nationales

Les plus de 36 500 enfants et adolescents réfugiés et immigrants dans les programmes d'apprentissage intensifs recevront maintenant des heures supplémentaires par semaine pour promouvoir les valeurs locales et l'éducation démocratique, en plus de l'apprentissage de la langue allemande.

Le projet "Camion numérique pour les écoles primaires" est maintenant étendu pour inclure les élèves de cinquième et de sixième années, accompagné d'ateliers sur l'Intelligence Artificielle (IA). Selon le ministère de l'Éducation, environ 80 écoles avec des élèves de cinquième et de sixième années participent maintenant au projet pilote pour la nouvelle matière du Monde numérique. Les inclusions jusqu'à la septième année sont prévues. Des mises à jour régulières du manuel "Intelligence artificielle dans l'éducation et l'enseignement" pour les enseignants sont en cours, selon le ministère.

